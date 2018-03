Von Jörn Ludwig

Mosbach. Dass Janosch G. am Tag vor Heiligabend 2011 die 46-jährige Sabine Jauch in deren Blockhaus in einer Feriensiedlung am Ortsrand von Krumbach im Neckar-Odenwald-Kreis erschlagen hat, ist unstrittig. Eine Antwort auf die Frage nach dem Warum hat indes auch der Prozess nicht gebracht. Für die 4. Schwurgerichtskammer des Mosbacher Landgerichts, die den 23-Jährigen gestern wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte, ist diese Frage nicht mehr von Bedeutung. "Aber wenn Sie noch einen Funken Ehre im Leib haben, dann sagen Sie es den Eltern von Frau Jauch", mahnte der Vizepräsident des Landgerichts, Alexander Ganter, gestern bei der Urteilsverkündung.

Zehn Monate lang hatte die bis zu 30-köpfige Soko "Mühlwiese" nach dem Täter gesucht, bis schließlich eine DNA-Spur zu dem 23-Jährigen führte. Mit den Beweisen konfrontiert, gestand Janosch G. die Bluttat, äußerte sich nach den ersten Vernehmungen aber nicht weiter zum Tathergang und zu seinem Motiv.

Kennengelernt hatten sich der Täter und sein Opfer im Berufsbildungswerk der Johannes-Diakonie Mosbach, wo Sabine Jauch als Ausbilderin tätig war und Janosch G. bis Ende Juni 2011 Zivildienst leistete. Auf einer Weihnachtsfeier begegneten sie sich eineinhalb Wochen vor der Tat wieder. Vermutlich, weil sie ihm Unterlagen für eine geplante Reise geben wollte, nahm Sabine Jauch ihren späteren Mörder am 23. Dezember nach der Arbeit mit nach Hause. Hier schlug Janosch G. der 46-Jährigen mit einem mitgebrachten schweren Radschlüssel hinterrücks und mit unglaublicher Brutalität den Schädel ein. Anschließend verwischte er mit größter Sorgfalt die Spuren und fuhr mit dem Auto des Opfers davon.

Am Abend feierte er ausgelassen auf einer Geburtstagsparty. "Kaltblütiger kann man die Tötung eines Menschen nicht verarbeiten", kommentierte Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering dieses Verhalten. Der psychiatrische Sachverständige Hartmut Pleines bescheinigte dem Angeklagten im Gutachten eine "auffallend unauffällige Entwicklung" und volle Schuldfähigkeit. Hinweise auf eine psychische Erkrankung oder sonstige Störung konnte er ebenso wenig ausmachen wie Anhaltspunkte für eine Tat im Rausch oder Affekt.

Am Ende der Beweisaufnahme sah Oberstaatsanwalt Heering seine Anklage in vollem Umfang bestätigt. Folgerichtig forderte er für den 23-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe wegen heimtückisch begangenen Mordes. Nebenklagevertreter Berthold Kederer beantragte im Namen der Eltern des Opfers darüber hinaus die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld des Angeklagten. Damit wäre Janosch G. die Möglichkeit versagt geblieben, nach der Verbüßung von 15 Jahren Haft eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu beantragen.

Verteidiger Jürgen Goloiuch hatte vor den Plädoyers noch versucht, einen letzten Trumpf auszuspielen: Ein fallanalytisches Gutachten sollte seine Überzeugung untermauern, dass ein Tötungsvorsatz nicht nachweisbar ist. Doch die Kammer versprach sich von einem solchen Gutachten keine neuen Erkenntnisse und lehnte den Beweisantrag ab. So plädierte der Verteidiger für eine Verurteilung wegen Totschlags. Neben dem Mordmerkmal der Heimtücke stellte er auch die Verwertbarkeit des Geständnisses in Frage, in dem G. den Tathergang geschildert hatte.

Mit ihrem Urteil folgten die Richter dem Antrag des Staatsanwalts. Sie teilten die Überzeugung, dass Janosch G. zielgerichtet mit nach Krumbach fuhr, um Sabine Jauch zu töten. Dennoch verneinte der Vorsitzende unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die besondere Schwere der Schuld.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; die Verfahrensbeteiligten können binnen einer Woche Revision beantragen.