Von Armin Rößler

Walldorf. "Wollen Sie der Nachbar von Jerome Boatang sein?", fragt Simone Born ("Anpfiff ins Leben") pointiert - und gibt auch gleich die passende Antwort: "Der Sport integriert." Damit das so bleibt, startet der Verein das Projekt "Anpfiff Integration" in Zusammenarbeit mit der BASF und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, das gestern im Jugendförderzentrum in Walldorf von den Beteiligten offiziell vorgestellt wurde. "Wir möchten ganz vorne bei gesellschaftlichen Entwicklungen dabei sein", erklärte Dietmar Pfähler, der Vorsitzende von "Anpfiff ins Leben". Mit dem Projekt wolle der Verein sein "Denken modernisieren". Um "fit für die Zukunft zu sein", spielten Toleranz, Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion eine große Rolle.

Konkret sollen die von "Anpfiff" betreuten Kinder und Jugendlichen - 3500 Jungen und Mädchen in acht Jugendförderzentren in der Metropolregion - künftig vielfältige Erlebnisse und Erfahrungen zu den Themen "sozial benachteiligte Menschen" und "Menschen mit anderen Kulturhintergrund" machen - Flüchtlinge sind ausdrücklich nur ein Teil davon. Die Projektideen und -ziele werden einerseits mit Workshops und Übungen in den täglichen Trainingsbetrieb eingebracht. Daneben will man aber auch Exkursionen unternehmen, zum Beispiel in Altersheime oder zur Lebenshilfe. Kinder mit Förderbedarf erhalten ein gezieltes Sprach- und Integrationstraining. Außerdem gibt es für sozial benachteiligte Kinder BASF-Stipendien, mit denen die Anschaffung von Sportausrüstung oder auch Nachhilfestunden unterstützt werden. Und unter dem Titel "Mission Integration" wird es schließlich auch einen Wettbewerb geben, der die Mannschaften zu eigenen sozialen Projekten aufruft.

Das Thema Integration sei auch in einem Unternehmen wie BASF immer präsent, begründete Markus Gomer (Leiter Sport und Gesundheitsförderung beim Chemieunternehmen) die Idee für das neue Projekt. "Wenn Menschen nicht mit offenem Visier in ein Gespräch gehen, dann hemmt das." Das Projekt "Anpfiff Integration" soll die Kinder und Jugendlichen sensibilisieren, ihren Erfahrungshintergrund erweitern und letztlich ihre soziale und interkulturelle Kompetenz fördern. Damit erhöhe es ihre Chancen, "in unserer zunehmend diverseren Gesellschaft erfolgreich zu sein", sagte Gomer.

"Wichtig ist, dass alle Maßnahmen klar an die Rahmenbedingungen angepasst werden", sagte Petra Fetzer, Geschäftsführerin der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Alles müsse "zu den Bedarfen der Kinder passen". Deshalb gibt es in einem ersten Schritt im Juli den "Kick-off-Workshop", eine Qualifizierungsphase für rund 50 Trainer und Mitarbeiter von "Anpfiff ins Leben", um gemeinsam die richtigen Methoden zu entwickeln. Danach sollen diese in den Alltag der "Anpfiff ins Leben"-Förderung an allen acht Standorten übertragen werden. "Das in den Trainingsbetrieb einzubauen, ist sicher eine Kunst, da werden wir einiges machen müssen", sagte Dietmar Pfähler. Denn die Übungsformen müssten "spielerisch und attraktiv für die Kinder" sein, um auch angenommen zu werden.