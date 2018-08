Von Peter Wiest

Mannheim. Es war der schlimmste Eisenbahn-Unfall, der sich in den letzten Jahren in der Region ereignete: Am 1. August 2014 stießen abends kurz nach 20.50 Uhr im Mannheimer Hauptbahnhof an einer Weiche unmittelbar vor der Einfahrt in den Bahnsteigbereich ein Güterzug und ein Eurocity-Personenreisreisezug zusammen. Der Güterzug mit Triebfahrzeug und sieben Containerwagen rammte dabei den Eurocity, der mit neun Waggons aus Graz kam; alles in allem waren etwa 250 Reisende im Zug.

Der Güterzug fuhr zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Stundenkilometern; der Personenzug war 35 bis 37 km/h schnell. Die Folgen der Kollision waren katastrophal: Das Triebfahrzeug des Güterzugs stieß mit dem ersten Reisezugwagen direkt hinter dessen Lok zusammen - woraufhin die zwei ersten der mit Fahrgästen besetzten Waggons entgleisten und umkippten. Der Triebwagen des Güterzugs und zwei Containerwagen entgleisten ebenfalls.

Bei dem Unfall erlitten 35 Fahrgäste des Eurocitys Verletzungen. Glücklicherweise waren diese überwiegend leichterer Natur; kein Fahrgast trug bleibende Schäden davon. Das Chaos im und um den Bahnhof nach dem Unfall allerdings war riesengroß - und der Sachschaden, der bei dem Unglück entstand, ging in die Millionen.

Über eineinhalb Jahre nach dem Unfall hat jetzt die Staatsanwaltschaft Mannheim vor dem Amtsgericht Mannheim Anklage erhoben gegen den 62-jährigen Lokführer des Güterzugs, wie sie gestern bekannt gab. Vorgeworfen wird dem Mann Gefährdung des Bahnverkehrs und fahrlässige Körperverletzung.

Bei den nach dem Unglück geführten Ermittlungen hatten sich auf eine entsprechende Anfrage der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe 14 Personen gemeldet, die bei dem Unfall zu Schaden gekommen waren. Dabei habe es sich überwiegend um Prellungen gehandelt; die gravierendste Verletzung sei ein Schlüsselbeinfraktur gewesen, hieß es. Der Schaden an den beiden Zügen, der bei dem Unfall entstand, wurde auf insgesamt 1,8 Millionen Euro beziffert; hinzu kamen Schäden an den Infrastrukturanlagen im Bahnhof, etwa an Weichen, die weitere 500 000 Euro betrugen.

Wie es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter heißt, soll die Kollision der beiden Züge laut Untersuchungsbericht der Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes (EBU) keine technischen Ursachen gehabt haben. Vielmehr resultiere sie aus einem Fehlverhalten des Triebwagenführers auf dem Güterzug. Dieser habe sich fälschlicherweise an den Signalen auf der linken Seite seines Fahrwegs orientiert und deshalb ein Haltesignal überfahren, das für seinen Zug gegolten habe. Dadurch sei dann automatisch eine Zwangsbremsung ausgelöst worden, die zunächst zum Stillstand des Güterzugs führte.

Der Zugführer habe dann allerdings , so der EUB-Bericht, "in Verkennung der Situation" diese Zwangsbremsung von sich aus aufgehoben und die Fahrt fortgesetzt, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Eurocity gekommen sei. Der Mann habe dabei versäumt, sich wegen der Zwangsbremsung mit der Fahrdienstleitung im Hauptbahnhof in Verbindung zu setzen, obwohl dies in einem solchen Fall zwingend vorgeschrieben sei.

Die Staatsanwaltschaft habe ihrerseits die Sachlage geprüft und sich danach der Bewertung der EBU angeschlossen, heißt es in der Mitteilung von gestern weiter. Deshalb wurde jetzt Anklage erhoben. Wann es zum Prozess kommt, steht derzeit noch nicht fest.