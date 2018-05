Mannheim. Der verurteilte Anlagebetrüger Ulrich Engler tritt am Dienstag (9 Uhr) vor dem Mannheimer Landgericht in den Zeugenstand. Er sagt in einem Prozess gegen drei seiner Hauptvermittler aus, die ihm bewusst bei seinen betrügerischen Geschäften geholfen haben sollen. Engler hatte Renditen von bis zu 72 Prozent versprochen und Anleger um einen zweistelligen Millionenbetrag geprellt. Im März verurteilte ihn das Mannheimer Landgericht zu achteinhalb Jahren Haft. Die drei Angeklagten im aktuellen Prozess wussten aus Sicht der Staatsanwaltschaft ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Engler ein Betrüger war. (dpa-lsw)