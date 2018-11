Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Rhein-Neckar. Die Arbeit, die die rund 20 Aktiven des Arbeitskreises "Asyl" (AK) in Ladenburg leisten, ist fraglos beispielhaft. Ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen würde vieles im Leben der Flüchtlinge, die derzeit noch in der alten Martinsschule untergebracht sind, nicht funktionieren. Aber die Helfer haben auch keine Lust mehr, permanent von offizieller Seite als leuchtendes Beispiel gehandelt zu werden.

Man habe sich viel Gedanken gemacht, was man zur Situation sagen und was man erreichen wolle, erklärt Sabine Weil. Es sei an der Zeit, Kritik zu äußern, weil öffentliche Huldigungen nur weiße Salbe über einige Missstände decken würden. Die mangelnde Unterstützung des Ehrenamts sei nur einer davon. Bei einem Termin im Spätherbst 2013 habe man Landrat Stefan Dallinger eine Wunschliste für Schwetzingen mitgegeben. Auf dem Gelände der ehemaligen Kilbourne Kaserne der US-Armee sollen bis zu 300 Flüchtlinge aufgenommen werden, darunter auch die rund 170 Asylbewerber aus Ladenburg.

Auf dieser Liste habe man notiert, so Weil, was wichtig sei: Unter anderem nach Familien oder Gruppen personalisierte Toiletten, weil die Zustände in der alten Martinsschule eine solche Katastrophe waren, dass der Reinigungsdienst kapitulierte. Sauberkeit wäre wichtig: In der Unterkunft leben Wöchnerinnen und Kranke.

"Wir haben hier einen großen Kessel Buntes an Menschen", schildern Weil, Andreas Bormann und Ingrid Samel beim Treffen mit der RNZ. Will heißen, dass sich manche kümmern, Regeln einhalten und Rücksicht nehmen und andere eben nicht. Die unhygienische Toiletten- und Küchenproblematik bestätigt der 24-jährige Hossein.

Tatsächlich steht in der Küche an einigen Stellen das Wasser auf dem Boden, in den Pfützen liegen Kabel für die Herde. Aufwischen ist nicht, weil es keine Lappen gibt. Auch keine Putzmittel oder Staubsauger fürs Lehrerzimmer, wo nach den Bastelaktionen der Boden mal wieder fällig wäre.

In diesem Raum findet alles statt: Der Alphabetisierungskurs, den Ingrid Samel mit Lehrern und Sprachwissenschaftlern auf die Beine gestellt hat. Oder auch eine Trauerfeier nach dem Verlust eines Verwandten. "Hier gibt es schon zu wenig Gemeinschaftsräume", meint Bormann. In Schwetzingen werde es noch schlechter, denn da seien für 300 Menschen nur zwei kleinere Gemeinschaftsräume geplant. Was ihn auf die Palme bringt, ist zudem der mangelnde Spielplatz für die Kinder. Es gibt eine Wiese auf dem Areal - aber die wurde gerade mit einem Zaun unzugänglich gemacht.

Auf Samels Wunschliste steht zudem, dass die Deutschkurse weitergehen müssten. In Schwetzingen laufe das über die Volkshochschule: "Das muss in einem ordentlichen und finanziell erschwinglichen Maß stattfinden."

Die Aktiven des AK beklagen, dass die öffentlichen Verkündungen gegensätzlich zur alltäglichen Wahrheit der Ehrenamtlichen stünden. "Wir mussten uns hier Räume und Material erkämpfen. Das ist immer eine Gratwanderung zwischen Forderung und der Notwendigkeit, höflich zu bleiben", meint Weil.

Ungern denken sie und die Mitstreiter an die Beschulung der Kinder in der Grund- und Werkrealschule (WRS). In Letzterer sei man mit 30 Kindern in einem 20 Quadratmeter großen Dachzimmer gesessen, bis Dietrich Edinger, der Leiter der Musikschule, bei sich ein Zimmer zur Verfügung stellte. Und dann der Stundenpool, den die Lehrer bekommen hätten.

Auf die Frage, was damit passiert sei, kommt ein lakonisches "Tja" zurück. Vor allem an der WRS sei die Bereitschaft des Kollegiums, die jungen Flüchtlinge in die Schule zu integrieren, nicht gegeben gewesen. Der Rektor der Realschule in Schwetzingen werde Kinder aufnehmen: "Aber ausgerechnet die ziehen nach Sinsheim", meint Weil.

Die Sozialarbeiter des Kreises seien schlichtweg überfordert, bedauert der AK. "Wir brauchen mehr personelle Betreuung, vor allem nachts." Nachts, das bestätigt der 16-jährige Saiid, sei es wahnsinnig laut in der alten Martinsschule. "Das Zusammenleben der verschiedenen Nationen ist ein Problem. Wir haben zu wenig Platz." Und auch keine Übersetzer. "Wir bräuchten für jede Sprache eine Liste mit Telefonnummern, an die wir uns wenden können", sagt Sabine Weil. Alle Post, darunter Amtsbriefe mit Fristsetzungen, sind in Deutsch. Die wenigsten Flüchtlinge verstehen das. Sie hätten sich auch gewünscht, dass ihre Wunschliste nicht einfach "verpufft" wäre. "Das ist sie aber", bekräftigen Weil, Bormann und Samel.

Es sei sicher nicht alles schlecht gelaufen, das nicht. Ein erstes Treffen in Schwetzingen mit 35 Beteiligten (davon 15 aus Ladenburg), zu dem der katholische Pfarrer eingeladen habe, mache Mut. Aber nun erwarte der AK Asyl auch von der Stadt Schwetzingen und dem Rhein-Neckar-Kreis mehr als warme Worte.