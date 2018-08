Von Alexander Albrecht

Mannheim. Meine Güte, die junge Frau muss doch vor Aufregung fast sterben, oder? Als Laura Caforio am Donnerstagabend zum Mikrofon schreitet, erwarten sie mehr als 13.000 Zuschauer. Die 18-Jährige aus Sandhausen darf bei der großen "Gemeinsam für Kinder"-Benefizshow das erste Lied singen. "One and only" von Adele. Es gibt leichtere Nummern...

Sie schafft's. Schon nach den ersten Sekunden goutiert das Publikum in der SAP Arena die Stimmgewalt von Caforio, die außer ein paar Gesangsstunden musikalisch unerfahren war. Bis sie beim Talentwettbewerb "Bülent & Xavier suchen Dich!" vor wenigen Wochen im Mannheimer Capitol mitmachte und sich als eine von zwei Gewinnerinnen für die ganz große Bühne empfahl.

Es bleibt nicht der einzige Auftritt Caforios. Kurz vor Ende der dreieinhalbstündigen Veranstaltung singt sie ein Duett mit Xavier Naidoo. "Was wir alleine nicht schaffen" ist die Hymne des RTL-Spendenmarathons, der am 22./23. November in die nächste Runde geht und dessen Einnahmen benachteiligten Kindern zugutekommen - auch in der Metropolregion. Am Nachmittag übergibt Veranstalter Robert Lübenoff einen Scheck über 550 000 Euro an RTL-Charityleiter Wolfram Kons sowie die Mitinitiatoren Dietmar Hopp und Michael Herberger von den Söhnen Mannheim. Mit diesem dicken Batzen Geld und weiterer Spenden der Fernsehzuschauer werden Kinderhilfsprojekte in Mannheim und Walldorf bedacht (die RNZ berichtete).

"Ich habe ihn schon oft gehört, aber heute Abend kann ich ihn richtig genießen", sagt Hopp vor der Show über Naidoo. Dazu bekommt der SAP-Mitbegründer später reichlich Gelegenheit. Beim Heimspiel und für den guten Zweck gibt Naidoo alles. Ein Kraftakt. Nach den Kurzauftritten der Gewinner des Talentwettbewerbs formiert sich der Soulsänger mit Rapper Kool Savas zu "Xavas". Bei der Livepremiere kommen die Gewinner des "Bundesvision Song Contests" eine Spur härter rüber als auf ihrem ersten Album, was auch an den wuchtigen Beats der DJs Banks & Rawdriguez liegt.

Leisere Töne schlägt die 14-köpfige "Voice of Germany"-Formation "Sing Um Dein Leben" an. Im Mittelpunkt steht Mic Donet, der mit stimmungsvoll getragenen Soloeinlagen Frauenherzen höher schlagen lässt. Das Beste kommt zum Schluss, und das sind ohne Zweifel Xavier Naidoo und seine starke Band. Ob "Was wir alleine nicht schaffen", "Sie sieht mich nicht" oder "Ich kenne nichts" - keiner seiner Hits fehlt beim fulminanten Abschlusskonzert. Und Naidoo gelingt es, im Radio längst tot gespielte Lieder live aufzupeppen. So ist das nachdenklich-ruhige "Bevor du gehst" auf der Bühne frischer, rasanter und um eine Portion Funk reicher.

Es ist ein musikalisch grandioser Abend, auch wenn einer fehlt: Bülent Ceylan. Der Comedian trauert um seinen toten Vater und hat die Show abgesagt. "Hier liegt ganz viel Verständnis in der Luft", sagt Moderator Rino Galiano. Xavier Naidoo setzt sich zwischendurch eine Perücke auf. "Ich soll euch von Bülent die allerschönsten Grüße ausrichten", ruft er dem Publikum zu. "Er hat mir sogar seine Haare mitgegeben".