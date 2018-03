Ketsch. (ab) Es war sicherlich ein ambivalentes Gefühl für Schüler und Lehrer der Neurottschule: Kultur pur gibt es künftig nur noch ohne den Kulturagenten. Doch Bürgermeister Jürgen Kappenstein hatte im Musiksaal der Schule jetzt die sicherlich beste Nachricht des Jahres im Gepäck: Die Gemeinde wird das Geld, das bisher vom Land aufgewendet wurde, um in der Neurottschule ganz besondere Projekte zu realisieren, künftig selbst aufbringen.

Motivierend wird diese Nachricht sicherlich wirken, wenn künftige Projekte hier angegangen werden. Denn schließlich gibt es genügend kreatives Potenzial in der Schule im Neurott. Das hatten die Kinder dort schon mehrere Male eindrücklich belegt, als sie Schattentheater, Trommelworkshop und Schulfilm auf die Bühne brachten.

An diesem Abend in der Neurottschule stellten sie schließlich das Projekt "Film zum Schulsong" vor. "Neurottschule in Ketsch - vom ersten bis zum zehnten Jahr" - in schönen Reimen stellen sie ihre Schule vor. Und die Klasse 10 a setzte diese in perfekter Form in Szene. Gemeinsam mit der Mannheimer Video- und Performancekünstlerin Silvia Szabó entwickelten sie Szenerien, setzten Regiezeichen und wählten ihre Spots und Akteure aus. Dabei heraus kamen feine Szenerien, die das Leben der Schüler in all ihren Details belegen: Lernen, Spielen, Spaß und Sport pur!

Viel Arbeit? Die Kinder winkten ab: Keineswegs. Vielmehr war es Spaß pur, dieses Videoprojekt zu realisieren und dabei auch noch gleich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die großen Stars der Musikszene ihre eigenen Texte in Bilder umsetzen. Dazu noch die Kameraführung und der Schnitt am Computer - Handgriffe und Wissen, das nun endlich einmal professionell umgesetzt werden konnte.

Großen Applaus erhielten die jungen Regisseure bereits am Vormittag von ihren Klassenkameraden und den anderen Schülern, doch am Abend durften auch die Eltern und Bürgermeister Kappenstein erstmals einen Blick auf die Kreativarbeit werfen.

Der Applaus war groß und die Freude darüber, dass die künftigen Kulturprojekte an der Schule finanziell abgesichert sein werden, noch größer.

Info:

Der Schulsong der Neurottschule ist auf der Webseite www.neurottschule-ketsch.de zu finden.