Ein Reporter filmt den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen. In Rathaus-Nähe war ein Rucksack mit einem Sprengsatz gefunden worden. Foto: Martin H. Hartmann

Ludwigshafen. (wit/dpa) Der mittlerweile 13-jährige deutsch-irakische Junge, der im Verdacht steht, letztes Jahr als Zwölfjähriger einen Bombenanschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt geplant zu haben, ist offenbar wieder zu Hause bei seinen Eltern. Inzwischen habe der Jugendliche aufgrund eines richterlichen Beschlusses den Ort verlassen, an dem er seit Dezember untergebracht gewesen sei, bestätigte gestern das rheinland-pfälzische Familienministerium. Dabei handelte es sich um eine geschlossene psychiatrische Einrichtung, in die er zunächst gebracht worden war.

Die Eltern des damals Zwölfjährigen waren anscheinend zunächst mit der Unterbringung ihres Sohnes in der Psychiatrie einverstanden gewesen; mittlerweile sehen sie dies offenbar anders. Gegen den Beschluss des Familiengerichts hat die Stadt Ludwigshafen Beschwerde eingelegt. Die Behörden in Rheinland-Pfalz suchen jetzt nach einer dauerhaften Unterbringungslösung für den Heranwachsenden.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer teilte mit, Familien-, Justiz- und Bildungsministerium stünden mit dem Landesjugendamt und dem Landeskriminalamt (LKA) im Gespräch, um eine solche Lösung zu finden. Diese müsse sowohl das Kindeswohl als auch die Sicherheit im Blick haben. Es gehe um "tragfähige Lösungen zur weiteren Unterbringung und zur intensiven pädagogischen Betreuung des Jungen", so das Familienministerium.

Im LKA hieß es: "Wir treffen die in solchen Fällen erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr." Zuständig für die Betreuung ist das Jugendamt in Ludwigshafen. Der in der Stadt geborene Junge ist wegen seines Alters strafunmündig.

Die Polizei hatte am 5. Dezember mitgeteilt, dass der damals Zwölfjährige im Verdacht stehe, ein mit Sprengpulver gefülltes Konservenglas beim Rathaus-Center abgelegt zu haben. Wegen der Tasche waren der Bereich rund um das Center und eine Bundesstraße zeitweise gesperrt worden. LKA-Experten fanden heraus, dass das Material im Glas aus Feuerwerkskörpern und Wunderkerzen gewonnen wurde. Danach nahm die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen auf.

Angebliche Erkenntnisse, wonach der Junge von einem Mitglied der Terrormiliz IS angestiftet oder angeleitet worden sein, wurden bisher nicht bestätigt.