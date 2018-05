Schaffte es in die Endausscheidung: die Band ''Spund of Silence''. Foto: dpa

Von Christian Jung

Mannheim. Manche Mütter sind aufgeregter als ihre Schützlinge. «Du kannst so toll singen. Mach dir keine Sorgen», sagt eine Frau aus Karlsruhe zu ihrer Tochter. Als diese mit ihrer Schülerband S.O.S. Sound of Silence auftritt, schwenken die Mütter Transparente und geraten fast in Ekstase. Manches erinnert an TV-Casting-Shows, dabei gibt es beim Bandcontest des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Mannheimer Popakademie am Samstagabend noch nicht einmal einen Plattenvertrag zu gewinnen.

Nach sechs Stunden erhält die beste Gruppe ein intensives Coaching mit Musikexperten während des Katholikentags in Mannheim (16. bis 20. Mai). Die vom Publikum und einer Jury auf Platz 2 bis 5 gesetzten Musiker dürfen während des Kirchentreffens ebenfalls zur Miniberatung in die Popakademie kommen.

Viele der jungen Jesusrocker gestalten mit ihren religiösen Songtexten normalerweise kleine kirchliche Jugendveranstaltungen. Die mehrheitlich aus der Erzdiözese Freiburg stammenden Bands haben 15 Minuten Zeit, sich den knapp 100 Besuchern zu präsentieren. Nicht alle haben bisher außerkirchlich große Konzerterfahrung gesammelt. Dies wird teilweise an zittrigen Stimmchen und nicht immer harmonisch klingenden Choreinlagen deutlich.

Doch der kirchlich-musikalische Breitensport unter dem Motto «Soundtrack für einen neuen Aufbruch» hat auch seinen Reiz. Denn die Bands steigern sich während des Abends kontinuierlich. Sie präsentieren eigene Liedtexte und Melodien mit sensiblen Teenagergedanken und der Auseinandersetzung mit Gott. Da sehen andere Bands blass aus, wenn sie bekannte Rockstücke oder Kirchentagslieder lediglich nachspielen.

Im Publikumsvoting schaffen es die Karlsruher Mütter mit Anhang, ihre S.O.S-Kinder in die Zweier-Endausscheidung zu bringen. Die basisdemokratische Abstimmung, bei der jeder Besucher zwei Stimmen abgeben darf, hat ihre Tücken. Am Ende setzt sich aber die südbadische Band Raumlos mit fünf jungen Musikern aus Ebringen und Schallstadt durch. Ihr Deutschrock mit verschiedenen Elementen und selbstkomponierten Balladen überzeugt die Jury.