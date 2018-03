Diese Bänke an der Odenwaldschule werden auch zum Schulstart in Hessen am kommenden Montag unbesetzt bleiben. Foto: Anspach

Von Joachim Baier

Heppenheim. Die private Odenwaldschule ist nach Missbrauchsskandal und Geldnot erst einmal Geschichte. Das Konzept zur Fortführung der insolventen Einrichtung bekam von den Aufsichtsbehörden keine Genehmigung. "Nach den den Behörden vorgelegten Unterlagen ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit für den Weiterbetrieb der Odenwaldschule nicht gesichert", teilten das hessische Kultus- und das hessische Sozialministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit.

Hintergrund Vor fünf Jahren kam ein lange vertuschter sexueller Missbrauch an der Odenwaldschule ans Licht. Seither ist die private Einrichtung nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ein Überblick: > 6. März 2010: Medien berichten von Missbrauch an der Odenwaldschule. Im Zentrum der Vorwürfe: der damalige Leiter der Eliteschule, Gerold Becker, aber auch andere Lehrer. > [+] Lesen Sie mehr Vor fünf Jahren kam ein lange vertuschter sexueller Missbrauch an der Odenwaldschule ans Licht. Seither ist die private Einrichtung nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ein Überblick: > 6. März 2010: Medien berichten von Missbrauch an der Odenwaldschule. Im Zentrum der Vorwürfe: der damalige Leiter der Eliteschule, Gerold Becker, aber auch andere Lehrer. > 7. Dezember 2010: Ein vorläufiger Abschlussbericht nennt mindestens 132 Missbrauchsopfer. > 15. Juli 2014: Die Schule trennt sich im Streit um die Ausrichtung von drei Führungskräften. > 21. August 2014: Nach Kritik am Wirtschaftsplan kann sich die Schule trotz Geldsorgen - die Schülerzahlen sinken - auf ein weiteres Schuljahr einrichten - unter Auflagen. > 17. Oktober 2014: Die Odenwaldschule beugt sich dem Druck der Aufsichtsbehörden und beschließt einen organisatorischen Umbau. > 27. Februar 2015: Die Aufsichtsbehörden setzen der Odenwaldschule eine "zeitnahe" Frist, um ein schlüssiges Finanzkonzept vorzulegen. > 25. April 2015: Die Odenwaldschule gibt ihr vorläufiges Scheitern bekannt. Es sei nicht gelungen, die Finanzierung für die kommenden Jahre sicherzustellen. > 15. Mai 2015: Die Odenwaldschule unternimmt noch einen Rettungsversuch: Die benötigten Millionensumme sei aufgetrieben worden. > 16. Juni 2015: Überraschend teilte die Odenwaldschule mit, sie habe einen Insolvenzantrag gestellt. Die Finanzierung sei doch nicht gesichert. > 9. Juli 2015: Der vorerst letzte Schultag an der Odenwaldschule. > 29. Juli 2015: Der Geschäftsführer und die Internatsleiterin werden fristlos entlassen. Sie hatten sich kritisch über den Neuanfang geäußert. > 1. August 2015: Das Insolvenzverfahren wird eröffnet. > 4. August 2015: Eine Gruppe von Investoren und Eltern will die Schule weiterführen. lhe

Für die Insolvenzverwalterin ist dies erst einmal das Aus. "Ich sehe aufgrund dieser Entscheidung zwei Arbeitstage vor Beginn des neuen Schuljahres zumindest für 2015/16 keine Möglichkeit zur Weiterführung eines Schulbetriebs", teilte Rechtsanwältin Sylvia Rhein mit. "Ich werde nun prüfen, inwiefern ein Bildungsangebot auf dem Grundstück der Odenwaldschule zu einem späteren Zeitpunkt denkbar und realisierbar ist. Ich bedaure sehr, dass es nicht gelungen ist, den jetzigen Schülern die Fortsetzung ihrer begonnenen Ausbildungen in vertrautem Umfeld zu ermöglichen und keine Arbeitsplätze erhalten zu können."

Laut Behörden sind die "im eingereichten Konzept vorgesehenen und schriftlich vorliegenden Schülerzahlen für einen langfristigen wirtschaftlich beziehungsweise finanziell tragfähigen Schulbetrieb nicht valide belegt und daher nicht ausreichend". Die Investoren teilten mit, sie behielten sich rechtliche Schritte vor. "In der kommenden Woche werden wir uns dazu äußern", meinte eine Sprecherin der Initiatorengruppe.

Diese will die Schule unter dem Namen "Schuldorf Lindenstein" abgespeckt weiterführen. Die Insolvenzverwalterin kündigte an, "aus insolvenz- und arbeitsrechtlichen Gründen" allen Mitarbeitern im Laufe des Septembers kündigen zu müssen. Die Schule hatte zuletzt noch rund 110 Beschäftigte. Bei einer Weiterführung der Schule hätte die Hälfte der Belegschaft bleiben können.

An der Odenwaldschule waren 2010 lange zurückliegende sexuelle Übergriffe an Schülern ans Licht gekommen. Offiziell wird von 132 Opfern ausgegangen, von bis zu 500 ist die Rede. Es folgten ein Dauerstreit und einige Wechsel an der Spitze, die Schülerzahlen sanken. Die Schule stellte schließlich Mitte Juni Insolvenzantrag.

Das neue Schuljahr in Hessen beginnt am kommenden Montag. Laut Ministerien haben alle der im vergangenen Schuljahr 2014/15 an der Odenwaldschule unterrichteten Schüler bereits einen neuen Schulplatz bekommen. "Alle Beteiligten sind sich der Tatsache bewusst, dass mit der Entscheidung auch persönliche wie berufliche Schicksale verbunden sind", teilten die Ministerien mit. "Im Sinne einer nachhaltigen und langfristigen Beschulung der Kinder ist den Behörden aber keine andere Entscheidung möglich gewesen."