Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Wir sind zum dritten Mal bei der Heidelberg Historic am Start. Wir, das sind der Fahrer Jörg Watzinger und sein "Co-Pilot", der Autor dieser Zeilen. 2010 führte uns ein roter NSU 1200 TT gleich bei der traditionell ersten Prüfung, noch auf dem Gelände des Sinsheimer Technik-Museums, auf einen der vordersten Plätze. Nur 0,18 Sekunden waren wir damals von der vorgeschriebenen Zeit abgewichen. Das war kaum noch zu toppen von der Konkurrenz.

Aber um der Wahrheit genüge zu tun: Von da an ging’s bergab, und am Ende reichte es nur zu einem Platz unter ferner liefen. 2014 brausten wir mit einem blauen Alfa Romeo Giulietta, Baujahr 1963, los - auch hier trieb uns mehr das olympische Motto "Dabei sein ist alles" an.

Heidelberg Historic - die Fotogalerie

In diesem Jahr starten wir komplett als Presseteam der RNZ außer Konkurrenz mit einem Alfa Romeo Giulia, Baujahr 1971. Zum dritten Mal dabei - und zum dritten Mal kommen wir vom Kurs ab. Irgendwo zwischen Walldorf und St. Leon-Rot haben wir den Faden verloren. Jetzt wird es schwierig. Als Beifahrer jongliert man permanent zwischen Bordbuch, der zurückgelegten Strecke, der verbleibenden Distanz zum Ziel und den Wegweisern am Straßenrand, denen man folgen muss. Gemütlich durch die Landschaft tuckern? Von wegen!

Die Streckenbeschreibung im Bordbuch anzufertigen, ist eine echte Herkulesaufgabe. Akribisch sind jede Fahrtrichtungsänderung, die meisten Ampeln, Kreisel und Richtungsschilder aufgelistet. "In Östringen am Vorfahrtsschild rechts, dann nach 140 Metern scharf links Richtung Odenheim, weiter nach 4,03 Kilometern in einem Wäldchen einer 180-Grad-Kurve nach links folgen und weiter bis Tiefenbach": So oder so ähnlich folgen die Teams mit ihren Oldtimern der Strecke, die sie am Freitag zwischen 12.42 Uhr (Startnummer 1) und 15.45 Uhr (hintere Startnummern) zum Mittagessen im Weingut Heitlinger Hof bringen sollte. So manches der abgeschlagenen Teams hatte mit viel Verkehr zu kämpfen.

Am Donnerstagabend herrscht beim TÜV Sinsheim noch großes Gedränge. Alle 195 Teilnehmer habe ihre geliebten Schmuckstücke einer profanen Prüfung zu unterziehen. Blinker, Bremslicht, Lenkung und Bremsen müssen in Ordnung sein. Ohne den Check geht bei der "Historic" keiner auf die Strecke.

Der eine langsam und vorsichtig, der andere forsch und laut: So rollen die Teilnehmer dann am Freitag auf den Parkplatz des Weinguts, wo schnell große Parknot herrscht. 195 Autos wollen untergebracht sein. Doch von Minute zu Minute verwandelt sich der Parkplatz zusehends in ein Freiluftmuseum, das bei jedem Oldtimerfan glänzende Augen verursacht. Hier ein Bugatti T 51 von 1931, der so wertvoll ist, dass eine Alarmanlage schon bei einer Annäherung auf Armlänge loslegt, dort ein Jaguar XK 140 Coupé, rechtsgelenkt, aus den 50ern, und daneben ein Renault 4CV Le Mans. Eine Augenweide neben der anderen. Der materielle Wert dieser Autos liegt geschätzt im zweistelligen Millionenbereich.

Bisher hat der Wettergott mitgespielt. Doch dann kommt das, was für jeden Oldtimer-Besitzer ein Gräuel ist. Der Himmel öffnet seine Pforten, und die historischen Autos aus den Jahren zwischen 1923 und 1976 stehen im Regen. Die Sorgenfalten werden größer, ganz besonders bei den Cabrio-Fahrern. Aber fast wie auf Kommando stoppt der Regen, und die Rallye kann wieder Fahrt aufnehmen. Es geht jetzt weiter zum Heidelberger Marktplatz und dann wartet ja noch Spechbach...

Wer die Heidelberg Historic am heutigen Samstag noch an der Strecke erleben möchte, kann sich auf der Internetseite www.heidelberg-historic.de den Streckenverlauf ansehen.