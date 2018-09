Brühl. (stek) Seit Monaten dominiert die Geothermie alles. Dabei scheinen zahlreiche erfreuliche Kenndaten der Hufeisengemeinde, die durchaus zeigen, dass Verwaltung und Gemeinderat doch einiges zusammen bewerkstelligen, unter den Tisch zu fallen. So entwickeln sich die Haushaltszahlen für 2012 in den Augen von Bürgermeister Dr. Ralf Göck "sehr positiv", und bei der Betreuung für Kinder unter drei Jahren erfüllt man schon jetzt die Bundesanforderung von 35 Prozent.

Viel Beifall erhielt der Bürgermeister der Partnergemeinde Dourtenga, Charles Salouka. Sichtlich gerührt, sprechen zu dürfen, überbrachte er seinen Dank an die Bürger, die viel für seine Heimat geleistet hätten. "Sie haben uns sehr geholfen." Dabei lud er den Gemeinderat in seine Heimat ein und ließ keinen Zweifel daran, dass ihm das ernst sei.

Das Ausscheiden von Claudia Stauffer (CDU) als erste Bürgermeisterstellvertreterin und die Wahl Bernd Kiesers (CDU) zu ihrem Nachfolger verlief ohne Probleme. Göck kann nun auf Kieser oder Hans Hufnagel (SPD) als zweiten Bürgermeisterstellvertreter zurückgreifen.

Positive Zahlen waren beim Kindergartenbedarfsplan 2012/2013 und der Einrichtung einer weiterer Betreuungsgruppe für unter Dreijährige zu vermelden. Seit Februar ist die gesetzliche fixierte Betreuungsquote von 35 Prozent erreicht. "Ein Jahr vor dem Limit des Bundes", so Göck sichtlich zufrieden. So passierte auch der Verwaltungsvorschlag zur Einrichtung einer weiteren Krippengruppe im katholischen Kindergarten St. Lioba einstimmig den Rat. Mit Fertigstellung dieser Gruppe mit zehn Plätzen zum Frühjahr 2013 erreicht die Gemeinde dann sogar 40 Prozent. Die Kosten belaufen sich auf rund 165 000 Euro. 70 000 Euro fließen als Landeszuschuss, sodass die Gemeinde real 95 000 Euro zuzüglich der jährlichen Betriebskosten in Höhe von rund 80 000 Euro aufwenden muss.

Sämtliche Eckdaten des Haushalts entwickeln sich besser als erwartet. Die ursprünglichen Erwartungen an 2012 sahen den Vermögenshaushalt im Defizit, einen Überschuss im Verwaltungshaushalt und eine Entnahme aus den Rücklagen vor. Jetzt könnte die Zuführung an den Vermögenshaushalt steigen und eine Entnahme aus den Rücklagen nicht nötig werden. Auch Gewerbesteuer (+ 1,4 Millionen Euro) und Einkommenssteuer (+ 80 000 Euro) liegen über dem Ansatz.

Fast schon im Schnelldurchgang und einstimmig wurde die Sanierung der Abwasserkanäle und die Sanierung der Kanal-Anschlussleitungen im Gebiet 4 und die Untersuchung der Abwasserkanäle im Gebiet 5, dem letzten Kanalgebiet der Gemeinde, mit einem Volumen von rund 335 000 Euro beschlossen. Ebenfalls unproblematisch verliefen die Entscheidungen zur jährlichen Vergabe für Arbeiten an kleineren Straßenschäden, die knapp 240 000 Euro teuren Straßenbauarbeiten im Rahmen der Umgestaltung des Hofplatzes und die Verlegung des Verkaufsoffenen Sonntag des Rohrhofer Sommerfestes auf das dritte Wochenende vor Ostern.

Zum Schluss informierte Göck den Rat darüber, dass alle Bürger bis zum 27. September sowohl die Wahlunterlagen, als auch das Informationsmaterial zur Geothermie in den Händen halten werden. Am 28. Oktober kann dann im Gemeindekindergarten, im Rathaus und in der Schillerschule zwischen 8 und 18 Uhr oder per Briefwahl gewählt werden.