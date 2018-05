Von Gerhard Bühler

Manheim. Die am Neckarufer errichteten Flachwasserzonen erfreuen sich unter Kindern und Spaziergängern großer Beliebtheit. Besonders die 2010 zwischen Kurpfalz- und Jungbuschbrücke fertiggestellte zweite Bucht erfüllt eine wichtige Funktion für die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen entlang des Flusses. Eine Informationstafel gibt seit Montag Auskunft über ihre Entstehung und erinnert an die Mannheimerin Emma Weihrauch, die den 560.000 Euro teuren Bau der Neckarbucht möglich machte.

Mit der Aufstellung der Info-Tafel sei das Projekt "Emma-Weihrauch-Bucht" nun abgeschlossen, freute sich Josef Krah, für Umwelt zuständiger städtischer Fachbereichsleiter bei der Vorstellung. "Die Bucht ist der letzte Baustein in einer Perlenkette von Neckarschluten, die sich auf Mannheimer Boden vom "Katzenneckar" in Seckenheim über die Maulbeerinsel bis an die Neckarspitze erstreckt", erinnerte er an das Gesamtprojekt "Lebendiger Neckar", das eine lebendige und erlebbare Flusslandschaft zum Ziel hat. Ermöglicht werden soll dies mit Flachwasserzonen, Feuchtwiesen und Gehölzgruppen, die Pflanzen und Tieren wieder Lebens- und Aufenthaltsmöglichkeiten entlang des Flusses bieten. Sogar die Wiederansiedlung des Bibers ist vorgesehen.

Viele Jahre lang machte es die steil abfallende und mit großen Quadersteinen gesicherte Böschung am Neckarufer unmöglich, sich dem Wasser gefahrlos zu nähern. Im Jahr 2006 wurde erstmals mit dem Bau einer Flachwasserzone in der Höhe des Collini-Stegs die Möglichkeit geschaffen, den Fluss im direkten Kontakt zu erleben. "Das hat sehr gut eingeschlagen, es kommen ganze Schulklassen hierher", berichtet Krah.

Weiter flussabwärts in Höhe der Neckarstädter Hilda-Schule wurde 2010 die mit 150 Metern etwas größere "Emma-Weihrauch-Bucht" gebaut. Benannt wurde sie nach der 2007 verstorbenen Mannheimerin Emma Weihrauch, die der Stadt 450 000 Euro für Zwecke des Naturschutzes hinterließ. Im Gegensatz zur ersten ist diese Flachwasserzone nur stromabwärts an den Neckar angeschlossen und ähnelt damit einem kleinen Hafenbecken. Gesäumt von Weiden, Pappeln und hohem Gras, bietet ein beruhigter Wasserbereich den idealen Laichplatz für Fische.

Die achtmonatigen Bauarbeiten verliefen allerdings nicht ganz ohne Probleme. Unterbrochen wurden sie nicht nur von mehreren Hochwassern, sondern auch durch Funde von zwei Weltkriegs-Fliegerbomben, die jedoch ohne größere Schwierigkeiten entschärft werden konnten.

An den Kosten der Baumaßnahme von rund 560 000 Euro beteiligte sich in einer Projektpartnerschaft erstmals auch das Wasser- und Schifffahrtsamt. Einen erheblichen Teil steuerte das Land auf Initiative des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim bei.