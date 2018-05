Von Alexander Albrecht

Mannheim. Es herrscht eine Art Ausnahmezustand am späteren Mittwochabend in der Mannheimer Neckarstadt: Autos bleiben stehen, Passanten stecken Köpfe zusammen und machen Bilder mit der Handykamera, Geschäftsinhaber sind in Aufregung. "Was ist denn los?", fragt einer und blickt auf die vielen Polizisten, die grüppchenweise in Lokale gehen.

Es ist eine große angelegte Razzia in der Neckarstadt, im Jungbusch und den K-Quadraten. Polizeisprecher Martin Boll erklärt den Hintergrund: Man will sich illegal in Deutschland aufhaltende Zuwanderer aufspüren; im Auge haben die Beamten vor allem Bulgaren und Rumänen. Daneben geht es um gaststättenrechtliche Angelegenheiten: Haben die Wirte eine Lizenz für ihre Spielautomaten? Oder: Werden die Nichtraucher geschützt und die Regelungen des Jugendschutzgesetzes eingehalten?

Martin Boll hat zu der Kontrollaktion auch die Presse eingeladen. Nach einem Anruf beordert er die Meute zu einem Café in die Gärtnerstraße. Dort angekommen, sitzen im Innern der Gaststätte schon mehrere Polizisten an einem Tisch, befragen die Wirtin und machen sich Notizen. Dann bringen sich Fotografen und Fernsehteams in Stellung, die Tür geht auf: Ein Mann wird öffentlichkeitswirksam mit Handschellen abgeführt und in einen Streifenwagen gesetzt.

"Er hatte keinerlei Papiere bei sich und gab an, in einer Wohnung in der Nähe geschlafen zu haben", begründet Boll die Festnahme. Laut der Dolmetscherin dürfte es sich um einen Bulgaren handeln. Diese Vermutung wird später bestätigt. Boll berichtet, solche Kontrollen seien keine Seltenheit und würden unregelmäßig durchgeführt. Ins Visier der Ermittler geraten nicht nur Gaststätten, sondern auch Schrottimmobilien oder der "Tagelöhnerstrich". Dort verdingen sich Rumänen und Bulgaren als Billigschwarzarbeiter, weil sie noch keine volle Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU genießen. Das ist erst ab 1. Januar nächsten Jahres der Fall.

An der Razzia beteiligen sich von Mittwochabend, 19 Uhr, bis gestern Morgen um 4 Uhr rund 100 Beamte: Schutzpolizisten, Mitglieder der im Präsidium angesiedelten Besonderen Aufbauorganisation Südosteuropa (BAO) sowie Bedienste des Zolls und der Stadt. Mit dabei sind auch zwei bulgarische Polizisten, die fast zwei Wochen in Mannheim hospitieren.

"Sie sind uns eine große Hilfe, weil es ihnen gelingt, schnell ein Vertrauensverhältnis zu ihren Landsleuten aufzubauen", sagt ein Beamter. Der Tross zieht zur nächsten Station weiter: eine Raucherkneipe. Dort ist fast alles in Ordnung. Die aus Bulgarien stammende Wirtin kann sämtliche erforderlichen Papiere vorlegen. Nur die städtischen Genehmigungen für die beiden Spielautomaten fehlen. "Na ja, das konnte sie vielleicht gar nicht wissen", meint ein Beamter verständnisvoll. "Das wird sich klären". In einem Hinterzimmer sitzen vier Bulgaren und trinken Bier. Einer empört sich lautstark über die Ordnungshüter. Die Situation beruhigt sich wieder; alle können sich ausweisen.

Gestern Morgen zieht die Polizei eine Bilanz der Nacht. 34 Gaststätten sind durchsucht, 215 Menschen kontrolliert worden - vier davon wurden vorläufig festgenommen: neben dem Bulgaren noch ein italienischstämmiger Mann mit albanischem Pass wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und eine Person wegen Beihilfe dazu. Bei einer Frau aus Uganda bestätigte sich der Verdacht der illegalen Einwanderung.

Horst Wetzel, Leiter der achtköpfigen BAO, spricht noch von "einigen 0815-Ordnungswidrigkeiten", die Strafen von bis zu 1500 Euro nach sich ziehen können. Dazu zählen etwa zwei Verstöße gegen das Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz und ein beschlagnahmter Spielautomat. Das hört sich angesichts des eingesetzten Personals nicht sonderlich spektakulär an.

Polizeipräsidentin Caren Denner nennt den Einsatz dennoch "sehr erfolgreich", betont dessen präventiven Charakter und lobt die "vorbildliche Zusammenarbeit" aller Akteure. Wetzel sekundiert, es gehe bei solchen Aktionen auch darum, Strukturen und Milieus zu ermitteln. Er erinnert an Razzien aus der Vergangenheit, als man in einem verwahrlosten Wohnhaus 500 Menschen meist mit südosteuropäischem Hintergrund antraf. Der ebenfalls in Mannheim weilende bulgarische Botschaftsrat und Polizeiattaché Georgi Nenov warnt vor Vorurteilen. 80 bis 90 Prozent seiner Landsleute seien in Deutschland voll integriert. Probleme bereitete vor allem eine "besondere Volksgruppe": Angehörige der türkischen Minderheit, die in ihrer Heimat einen schweren Stand haben und überwiegend in Armut leben.

"Diese Leute", so Nenov, hätten bei den Bürgern und der Polizei einen "Kulturschock" hervorgerufen. Nach Angaben von Boll werden ihnen drei Arten von Straftaten zur Last gelegt: Diebstähle, Schwarzfahren und leichte Körperverletzungen. Keine schweren Delikte. Wie sich durch den verstärkten Zuzug von Südosteuropäern - derzeit sind in Mannheim offiziell rund 4200 Bulgaren und 2800 Rumänen gemeldet - die Kriminalitätsrate erhöht hat, dafür haben die Polizei und die Stadt keine Zahlen.