Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. 34 Millionen Euro: Für diese Summe will der Rhein-Neckar-Kreis das Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion Heidelberg in der Römerstraße vom Land Baden-Württemberg erwerben (die RNZ berichtete). Mit Grunderwerbssteuer und Renovierungsarbeiten würde eine Gesamtsumme jenseits der 40-Millionen-Grenze fällig. Die Grünen im Kreistag sprechen sogar von möglichen 50 Millionen Euro und regen - möglicherweise billigere - Alternativen an.

Mittlerweile hat der Kreistag mehrheitlich grünes Licht für die Verhandlungen mit dem Land gegeben, für die Grünen ist damit das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. "Es gibt noch erheblichen Klärungsbedarf", sagt Fraktionschef Ralf Frühwirt. Man stehe daher eher am Anfang als am Ende der Diskussion, machen die Grünen in einer Pressemitteilung deutlich.

Mit dem Kauf des Gebäudes möchte der Kreis seine bisher an drei Standorten untergebrachten Ämter in Heidelberg an einem zentralen Standort bündeln. Damit können sich auch die Grünen anfreunden. Nicht nachvollziehen kann man aber, dass sowohl Verwaltung als auch die zustimmenden Fraktionen immer wieder die "Einzigartigkeit" des Gebäudes der Polizeidirektion Heidelberg betonen würden. Schließlich, so Frühwirt, gebe es in unmittelbarer Nachbarschaft doch interessante Alternativen. So möchten die Grünen unter anderem den möglichen Wegzug von Heideldruck stärker in den Fokus der Diskussion rücken.

Dann wurde Ralf Frühwirt im Wirtschaftsteil der RNZ fündig. Hier war die Rede davon, dass auch die Stadtwerke Heidelberg, als unmittelbarer Angrenzer des Landratsamtes "mindestens einen Teil der großen Fläche an der Kurfürsten-Anlage in absehbarer Zeit verlassen könnten". Im Gespräch mit den Stadtwerken habe man die Auskunft erhalten, dass es noch keine konkreten Pläne für einen Abzug gebe, es sich also zunächst um Spekulation handeln würde. Ein eindeutiges Nein habe es allerdings auch nicht gegeben, schreibt Frühwirt in der Pressemitteilung.

Damit bestehe seiner Meinung nach durchaus die Chance, dass sich die behauptete "Einzigartigkeit" der Polizeidirektion für den Kreis sehr bald erledigt habe und es eine - vielleicht sogar günstigere - Alternative für das Zusammenführen der Heidelberger Kreiseinrichtungen geben könnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Kreis selbst unter keinerlei zeitlichem Druck stehe, fordere man die Verwaltung auf, mit den Stadtwerken Heidelberg Gespräche aufzunehmen, um eine mögliche Alternative, auch kostenmäßig, zum Kauf der Polizeidirektion als Entscheidungsgrundlage für die Konzentration der Verwaltung des Rhein-Neckar-Kreises zu bekommen.