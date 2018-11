Schwetzingen. (stek) Die große Ausstellung "Die Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz und Europa" im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen und im Barockschloss zieht zur Zeit viele Besucher an. Was die meisten nicht wissen: Das Schloss Mannheim hatte einen Schlossgarten! Entworfen worden war die Anlage im englischen Stil vom berühmten Gartenarchitekten Friedrich Ludwig von Sckell. Er war Hofgärtner in Schwetzingen und legte dort den Landschaftsgarten am Schloss an - einen der ersten dieser Art in Süddeutschland. Richtig berühmt wurde er in München: Hier gestaltete er den Englischen Garten und den Nymphenburger Schlossgarten.

Kaum eine Spur ist heute mehr vorhanden von dem einst prächtigen Garten, der ursprünglich von Kurfürst Carl Philipp im 18. Jahrhundert im französischen Stil angelegt worden war. Anfang des 19. Jahrhunderts schuf Gartenbaudirektor Johann Michael Zeyher einen Landschaftsgarten im englischen Stil mit weit ausschwingenden Wegen und Gartenarchitekturen. Der Entwurf eines offenen Gartens bis zum Rheinufer war von Friedrich Ludwig von Sckell gekommen - dem nach München berufenen kurpfälzischen Gartendirektor, der 30 Jahre zuvor die englischen Partien des Schwetzinger Schlossgartens geschaffen hatte.

Er wurde am 13. September 1750 in Weilburg an der Lahn geboren. Sein Vater war ab 1762 Hofgärtner in Schwetzingen. Kurfürst Carl Theodor ermöglichte dem jungen Sckell Studienreisen nach Frankreich und England. Dadurch war er einer der Ersten, die den noch jungen englischen Landschaftsstil nach Deutschland brachten. Nach seiner Rückkehr wurde von Sckell Unterhofgärtner in Schwetzingen. Hier schuf er in den 1770er-Jahren landschaftliche Gartenpartien und beriet bei Anlagen in ganz Süddeutschland - und gehörte damit zu den Begründern dieses neuen Stils in der Gartenbaukunst. Als 1792 sein Vater starb, übernahm er dessen Hofgärtnerstelle, ab 1796 leitete er das gesamte Schwetzinger Bauwesen.

1799 ernannte ihn Kurfürst Maximilian IV. Joseph zum Gartenbaudirektor für die Rheinpfalz und Bayern, 1804 holte er ihn als Hofgartenintendanten nach München. Hier gestaltete von Sckell den Nymphenburger Schlossgarten im englischen Stil um, vollendete den berühmten Englischen Garten - dessen Anlage er in den 90er-Jahren begonnen hatte - und beteiligte sich maßgeblich an der Stadtplanung. Seine 1818 veröffentlichten "Beiträge zur bildenden Gartenkunst" trugen wesentlich zur Verbreitung des Landschaftsgartens in Deutschland bei. Von Sckell starb am 24. Februar 1823 in München.