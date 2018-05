Von Annegret Ries

Mannheim. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Gabriele Z.hat eines der Opfer den 41-jährigen Angeklagten Emil S. nicht identifizieren können. Bei der Attacke am 10. August 2013 in Speyer habe sie ihre Brille verloren, ohne die sie so gut wie nichts sehen könne, sagte die 49-Jährige. Außerdem sei es zu dunkel gewesen. Unter den Fingernägeln der Frau wurde später Blut gefunden, das mit der DNA von Emil S. übereinstimmt. Oberstaatsanwalt Oskar Gattner wertet den Überfall als versuchten Mord.

"Plötzlich habe ich gehört, wie jemand schnell läuft. In dem Moment ist er schon wie eine Dampfwalze in mich hineingerannt, und ich bin in die Hecken geflogen" - so schilderte die 49-Jährige die dramatischen Minuten der Attacke. Sehr klar und detailliert schilderte die Zeugin die Tat. Angespannt wirkte sie, ja, aber auch konzentriert und gefasst.

Das Päckchen Papiertaschentücher, das die 49-Jährige vor sich auf den Tisch gelegt hatte, benötigte sie während ihrer fast zweistündigen Aussage nicht. Das Opfer berichtete, wie es mit einer Freundin erst essen und dann auf einem Fest war. Die Frauen trennten sich; die 49-Jährige freute sich auf den Heimweg. "Es war so eine wunderbare Sommernacht", sagte sie. Kurz hinter der Brücke über den Speyerbach geschah das Verbrechen. Der Angreifer sei mit ihr in die Hecke gefallen, auf ihr gelegen und habe mit seiner rechten Hand ihre Kehle zugedrückt, berichtete die Zeugin. "Er hat immer ,dobre, dobre, alles gut' gerufen", so die Speyerin. "Alles war surreal. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Es war wie in einer Blase."

Schnell sei ihr klar geworden, dass der Mann sie nicht vergewaltigen oder ausrauben, sondern umbringen wolle. Auch weil er nicht versucht habe, ihr "an die Wäsche zu gehen", sondern sie gewürgt, ihren Kopf zur Seite und ihr Gesicht in die Erde gedrückt habe. "Ich hatte das Gefühl, ich kämpfe um mein Leben", sagte die 49-Jährige.

Während ihrer Schilderungen sah die Zeugin Emil S. nicht an - dieser blickte nach unten. Die Zeugin berichtete, wie es ihr gelungen sei, ihren Peiniger an der linken Wange zu kratzen. "Doch immer wenn ich mich gewehrt habe, ist er aggressiv geworden und hat mich mit der linken Hand ins Gesicht geschlagen", sagte sie. Die Schläge seien sehr schmerzhaft gewesen, und sie habe mehrere Wochen nach dem Überfall immer unter einer Schwellung im Gesicht gelitten. "Trotzdem", so die Frau weiter, "hatte ich den Eindruck, dass der Mann nur verhalten zugeschlagen hat." Er schien geistig gar nicht da gewesen zu sein. "Ich hatte das Gefühl, er weiß selbst nicht, was er jetzt tun soll."

Sie habe beschlossen, "zu kämpfen, bis er aufhört. Ich habe alle meine Schutzengel um Hilfe gebeten. Sie waren wohl bei mir, denn in diesem Augenblick ist er weggerannt." In einer Klinik wurde das Opfer am Auge genäht, es hatte einen Kiefer- und einen Rippenbruch, Schwellungen und Hämatome. "Immer wenn ich auf der Toilette war, habe ich meine Angst und Wut herausgeschrien", sagte die 49-Jährige.

Neben dem Verbrechen an der Frau soll der 41-jährige Bulgare am 3. Oktober vergangenen Jahres in Mannheim die litauische Studentin Gabriele Z. ermordet und am 17. Oktober zwei Mädchen im pfälzischen Grünstadt überfallen haben. Die damals 13 und 17 Jahre alten Schülerinnen haben in dem Prozess bereits ausgesagt und erkannten den Täter nach eigenen Aussagen zu 75 beziehungsweise 80 Prozent wieder.

Mehre Kripobeamte berichteten von den Ermittlungen. Und davon, wie man dem 41-Jährigen auf die Spur gekommen war. Beim Mord an Gabriele Z. wurde das Smartphone der 20-Jährigen gestohlen. Mit Hilfe einer elektronischen Überwachung stellte die Polizei fest, dass das Handy am 19. Oktober mit einer SIM-Karte etwa drei Minuten lang in einer Wohnung in Grünstadt benutzt wurde.

Dort lebte Emil S. mit mehreren Arbeitskollegen. Im Laufe der Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten bei Emil S. einige Gabriele gehörende Gegenstände sowie Wertsachen aus der Handtasche, die einem der Mädchen bei dem Überfall in Grünstadt entrissen worden war. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.

Der Prozess wird am Dienstag, 13. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt.