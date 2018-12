Von Volker Endres

Die Besucher der Mannheimer Vesperkirche freuten sich am Sonntag über ein echtes Sonntagsessen. Die "Feinschmeckerchuchi" um Bert Schreiber hatte geladen. Auf dem Menüplan in der Konkordienkirche standen Rheinischer Sauerbraten, Rotkraut und Knödel - und zum Abschluss eine Kirsch-Quark-Sahnespeise mit Schokosplittern. Das Urteil der Gäste fiel entsprechend einhellig aus: "Lecker!"

"Es sollte natürlich etwas Besonderes sein", nannte "Chefkoch" Schreiber den eigenen Anspruch. Zwei Tage lang, jeweils ab 7.30 Uhr, standen er und seine Clubmitglieder dafür in der MVV-Küche, bereiteten das Essen zu, das in der Vesperkirche für einen Euro an Bedürftige abgegeben wird. "120 Kilo Fleisch, über 70 Kilo Rotkraut, jeweils 400 Kartoffel- und Semmelknödel", zählte Schreiber auf, haben er und die 14 kochbegeisterten Männer in dieser Zeit verarbeitet. "Insgesamt reicht das für 400 Portionen."

Dabei hatten die eigentlichen Vorbereitungen schon am Dienstag begonnen: "Da haben wir den Sauerbraten eingelegt", verriet Schreiber. Ein Einsatz, der von ihm und seinen Clubmitgliedern gerne, und schon im dritten Jahr gebracht wird. "Wir kochen diese Großmengen mit genau so viel Liebe, wie für unsere Clubabende. Es soll für die Menschen ein echtes Sonntagsessen sein."

Der Grund dafür liegt in einem einfachen Wort: "Danke." "Dieses offene "Dankeschön" berührt alle Helfer", weiß Mannheims Ehrenbürger Gerhard Widder, der sich bereits seit Jahren für die Vesperkirche engagiert und mittlerweile als "Schichtleiter" die Helfer einteilt. Ohne sich dabei jedoch in den Vordergrund zu stellen. Dort sollen in Zeiten der Vesperkirche die Bedürftigen stehen. Deshalb hat Widder auch nur kurz Zeit für Informationen. "Jetzt muss ich aber dringend Kaffeelöffel holen. Sonst bekomme ich Ärger", hastet der Alt-OB weiter.

Schließlich stand die Kundschaft Schlange, wartete auf einen freien Platz an den 27 Tischen im Kirchenschiff. "Jeder Sitzplatz wird dreimal besetzt", sagte Pfarrerin Ilka Sobottke und tat ihr bestes, den Andrang zu kanalisieren. "Heute ist es natürlich ganz besonders voll. Die Leute wissen schließlich, wann es hier etwas Gutes zu Essen gibt." Ein weiterer Grund für die gut gefüllte Vesperkirche sei hingegen weit weniger erfreulich: "Heute ist es auch kalt. Da ist es immer voll." Genau deshalb ist die "Erfolgsgeschichte" der Vesperkirche zugleich schön, aber auch traurig und nicht nur wegen der Mahlzeiten notwendig.

"Das Essen hier schmeckt immer gut", sagt ein älterer Mann, der seine Daunenjacke auch am Essenstisch anbehalten hatte und nur die Krücken nebenan auf den Boden legte. Doch viel wichtiger sei das Gefühl, weiterhin Teil der Gemeinschaft zu sein. An den Tischen kommt jeder mit jedem schnell ins Gespräch. "Es ist ein Ort der sozialen Begegnung", präzisierte Kirsten de Vos von der evangelischen Kirche. Ein Gefühl, das auch die Helfer zu schätzen wissen, die förmlich Schlange stehen, eben für das von Herzen kommende "Danke". Deshalb sei es ein wichtiger Bestandteil des Mannheimer Konzeptes, dass den Gästen das Essen an den Tisch gebracht wird. "Dadurch entsteht eine ganz andere Atmosphäre", sagte de Vos. Und an jedem dieser Tische werden Geschichten erzählt. Von Schicksalsschlägen und Armut. Es bleibt jedoch ein Rest von Scham. Kaum einer, der im Gespräch seinen Namen verraten möchte. Man verabschiedet sich auf Mannheimerisch: "Alla. Bis Morgen."