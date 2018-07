Heidelberg/Mannheim. (pol/mün) Seit Monaten werden in der Region in großem Stil vor allem BMW aufgebrochen und Navigationsgeräte, Bedienelemente, Displays und Multifunktionslenkräder gestohlen. Schon im vergangenen Jahr musste von einem Millionenschaden allein in Nordbaden ausgegangen werden.

Jetzt gelang den Ermittlern der Polizei ein Schlag gegen die offenbar gut organisierten Diebestouren. Drei Männer aus Litauen im Alter von 19, 20 und 53 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die Ermittler hatten schon im vergangenen Jahr organisierte Banden hinter den Einbrüchen vermutet. Diese kämen aus Osteuropa und seien professionell geschult, so damals die Ermittler.

Das Trio stehe im dringenden Verdacht, Teil einer Bande zu sein, die seit Mitte Juni 2016 in großem Stil Navigationsgeräte, Bedienelemente, Displays und Multifunktionslenkräder aus Fahrzeugen - überwiegend BMWs - gestohlen hat. Den Tatverdächtigen werden Autoaufbrüche in Heidelberg, im Rhein-Neckar-Kreis (St. Leon-Rot, Gaiberg, Wiesloch, Rauenberg), im Landkreis Karlsruhe mit Schwerpunkt Bruchsal, Forst und Philippsburg), in Rheinland-Pfalz (Speyer, Landau, Lingenfeld), in Hessen (Dillenburg, Wettenberg, Haiger), in Bayern (Unter- und Oberfranken) und in Nordrhein-Westfalen (Siegen, Attendorn, Meinerzhagen) vorgeworfen. In der Region Nordbaden waren vor allem die Gemeinden entlang der Autobahnen A 5 und A 6 betroffen.



Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler könnten über 100 Taten mit einem Schaden von rund einer Million Euro auf das Konto der Bande gehen.

Schon im August kamen die Ermittler der Gruppe auf die Spur, als in einem litauischem Lkw 80 gestohlene Navigationsgeräte gefunden wurden. Das Fahrzeug wollte bei Görlitz an der Grenze zu Polen kontrolliert. Weitere verdeckte Recherchen der Ermittlungsgruppe "Zeppelin" führten die Fahnder in den nördlichen Landkreis Karlsruhe. In einem Philippsburger Ortsteil hatten die Täter offenbar seit mindestens Mitte Oktober 2016 in der Wohnung des 53-Jährigen Unterschlupf gefunden. Der Älteste aus dem inhaftierten Trio habe eine Koordinierungsfunktion gehabt, so die Polizei. Wahrscheinlich wurden von Philippsburg aus die Beutezüge begangen. Das Diebesgut wurde bis zum Abtransport nach Litauen in Depots zwischengelagert.

Als am 1. Dezember 2016 die Ware abtransportiert werden sollte, schlugen die Fahnder zu, nahmen die Verdächtigen fest und beschlagnahmten das Diebesgut. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Heidelberg wurden sie der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehle gegen das Trio erließ. Anschließend wurden sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Zwei weitere Täter, die ebenfalls dieser Bande angehören sollen, sitzen seit Ende August 2016 wegen anderer Straftaten bereits in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Einem Sprecher zufolge wurden die Festnahmen aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt mitgeteilt.