Sieht so die Hölle aus? Die landschaftlichen Schönheiten des Odenwalds sind unbestritten - selbst von der Autorin des umstrittenen Artikels in der 'FAS'. Trotzdem sei diese Gegend 'an Hässlichkeit und Traurigkeit eigentlich nicht zu überbieten', behauptet sie. Fotos: Kreutzer

Von Nadja Müller

Birkenau/Rimbach. Die Hölle ist voller baumbestandener Höhenzüge und grüner, sonnenbeschienener Wiesen. Zumindest, wenn man Antonia Baum (hier im RNZ-Interview) Glauben schenkt. Die Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) hat am ersten Tag des neuen Jahres ihrem Frust über eine vergeudete Kindheit am "scheußlichsten Ort der Welt", dem "Niemandsland zwischen Birkenau und Rimbach", Ausdruck verliehen. Unter dem Titel "Dieses Stück Germany" schildert sie ihre Erfahrungen in der "Odenwaldhölle", in einem "pervers verkleisterten und kopflos verbauten Nachkriegs-, Nachwende- und Attrappendeutschland". (Hier schreibt RNZ-Redakteur Steffen Blatt, wie er die "Odenwaldhölle" erlebt hat.)

Diese Ausdrucksweise und die weiteren Ausführungen ("Als heranwachsender Mensch war es ein Todesurteil. Es blieb einem nichts übrig, als im Alter von elf Jahren das Rauchen anzufangen, zu kiffen (...), und zu klauen, um sich irgendwie zu unterhalten") haben in den vergangenen Tagen eine ganze Region auf die Palme, respektive die Odenwaldbuche, gebracht. Die Einwohner von Reisen und Mörlenbach - die Orte gehören zu dem von Baum benannten Landstrich - fühlen sich verunglimpft und beleidigt; der Rest des hessischen wie badischen Odenwaldes (und der ist groß) solidarisiert sich.

Innerhalb von drei Tagen taten über 6000 Nutzer per "Gefällt mir"-Klick ihre Sympathie für die "Odenwaldhölle" kund: Eine Gruppe, die spontan im sozialen Netzwerk "Facebook" gegründet wurde und dort ihrerseits die FAS stark ins Visier nimmt. Eingestellt werden hier im Internet idyllische Landschaftsbilder von grasenden Kühen vor Waldpanorama, von verschneiten Wanderwegen vor blauem Winterhimmel - aber auch Fotomontagen, die Baums Aussagen auf die Schippe nehmen.

Später soll es ein Forum zum Austausch über Feste und Freizeitangebote im Odenwald werden. Denn so groß der Ärger über den Artikel auch ist: Ganz ohne Zustimmung bleiben Baums Aussagen nicht, hat man sie erst einmal versachlicht und die Wut rausgefiltert. Denn es wird in der Tat wenig geboten für die Jugend, die in den Orten zwischen Wald und Wiesen aufwächst, und die Verkehrsanbindungen zur "Außenwelt" sind schlecht.

Da kann schon Langeweile aufkommen, und einige Leser finden ihre eigenen Erfahrungen im kontrovers diskutierten Artikel wieder. Andere warnen, den Text nicht überzubewerten: Schließlich sage die Autorin nur ihre Meinung - und das ist ja schließlich nicht verboten.

Das Gros jedoch fühlt sich vor den Kopf gestoßen - und setzt ihn ein, um Baums Einschätzung etwas entgegenzuhalten: Denn mittlerweile werden T-Shirts und Pullover mit dem Aufdruck "Odenwaldhölle" angeboten, und ein "Odenwälder Bub" rappt auf dem Videoportal Youtube und teilt mit, dass die Autorin eine ganze Region für ihren Selbsthass verantwortlich mache. Er selbst hat keine Probleme mit seiner Herkunft, und anders als Antonia Baum hat er eine Heimat.

Letzteres nämlich war das eigentliche Thema, unter dem Baums Artikel im Feuilleton der Sonntagszeitung erschienen ist. Nicht wenige Leser fragten sich danach, was er dort überhaupt zu suchen hatte - unter ihnen auch Landrat Matthias Wilkes vom Kreis Bergstraße, der in einen Brief an die Herausgeber von einer "Ungeheuerlichkeit" schreibt: Landstrich und Bewohner würden als Dumme und Alkoholiker diffamiert.

"Das Bild zu erwecken Kinder und Jugendliche aus dem Odenwald stammend müssten aufgrund der beschriebenen Trostlosigkeit (...) zu Kriminellen werden oder den Freitot als letzten Ausweg wählen (...), ist eine bodenlose Frechheit", so der Landrat, der eine "Richtigstellung" forderte - und bekam stattdessen von Claudius Seidl, dem Ressortleiter des Feuilletons, den Tipp, den Artikel zur Schullektüre zu machen.

Seidl ordnet ihn sogar ein in die "große, noble literarische Tradition von Beschimpfungen", die zuvor bereits Städte, Regionen oder ganze Länder wie Berlin, Köln, München und Bayern oder Österreich getroffen hätten und die diese aushalten mussten. Dass es nun den Odenwald erwischt habe, bestätige nur dessen Rang als "literarische Landschaft". Und: "Dass Literatur aber manchmal auch wehtun muss, wissen doch auch die Deutschlehrer in Stadtprozelten (eine Stadt im unterfränkischen Kreis Miltenberg, Anm. d. Red.) und Miltenberg, glaube ich."

Bis Redaktionsschluss am gestrigen Dienstagabend lag eine Replik Wilkes auf dieses Schreiben noch nicht vor. Der Landrat will jedoch wiederum seinerseits, das hat er angekündigt, diese Aussagen Seidls so nicht stehen lassen.