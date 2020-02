Von Sabine Hebbelmann

Heidelberg/Leimen. "Ich dachte, so etwas müsste es auch in Heidelberg geben", sagt Nicoletta Hilger. Gemeint ist Foodsharing, eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Hilger hatte sie kennengelernt, als sie in Köln eine Freundin besuchte. Seither wirbt die Heidelbergerin mit viel Charme und Überzeugungskraft für die Idee des Rettens und Teilens von Essbarem.

Vor einem Jahr hat sie begonnen, als Foodsharing-Botschafterin für Heidelberg und die Region Rettungsaktionen zu organisieren. Die Sozialpädagogin schreibt Obst- und Gemüsehändler, Supermärkte und Bäckereien in Heidelberg und der Region an, informiert über Foodsharing und bittet die Betriebe, Lebensmittel abholen zu dürfen, die sonst in der Tonne landen würden.

"Viele Händler stehen dem Projekt offen gegenüber, da es auch ihnen leid tut, Nahrungsmittel wegzuwerfen", sagt Hilger. Ein Bio-Supermarkt in Handschuhsheim war sofort dabei. Andere folgten, darunter eine Tankstelle, bei der die Lebensmittelretter jeden Abend die unverkauften Backwaren abholen dürften. Auch wenn es vereinzelte Absprachen auf Bundesebene gebe, die Großen der Branche hielten sich bisher auffällig zurück, berichtet Hilger.

Die Aktionen werden mit den Händlern im Voraus abgesprochen und genau geplant, wobei sich die Foodsaver für die jeweiligen Rettungseinsätze in Listen eintragen. Petra Goerke aus Leimen hat sich im Juni den inzwischen gut einem Dutzend aktiven Heidelberger Lebensmittelrettern angeschlossen. Für Hilger ist sie die Idealbesetzung: Sie hat einen geräumigen VW-Bus, hat freitags morgens Zeit und kann anpacken. Auch an diesem Freitag machen sie sich gemeinsam auf den Weg, mit Bus und Kombi und weiterer Verstärkung in Form von Hilgers Mann Immanuel Diehl.

Als die drei eintreffen, halten sie sich zunächst im Hintergrund, bis sich der Kunde verabschiedet hat. Dann begrüßt man sich freundschaftlich. Als der Händler zunächst abwinkt, ist das für die Gruppe kein Problem. "Am besten wäre, wenn es uns nicht geben müsste", sagt Hilger.

Doch wenig später kommt er erneut auf sie zu. Den Eichblattsalat könnten sie mitnehmen. Die Retter der Salatblätter bedanken sich, packen zügig alles um, stellen noch schnell die restlichen Kartons zusammen und säubern den Platz.

Der Nächste hat Clementinen zu vergeben. "Wenn eine Frucht schlecht ist, dann ist die ganze Kiste weg", weiß Goerke. Die Lebensmittelretter begutachten nicht kritisch, was ihnen angeboten wird, sondern nehmen es dankend an.

Schließlich sind die Autos voll, jetzt geht es ans "Fairteilen". Man trifft sich in Rohrbach zum Ausladen. Hier steht ein Kellerregal in unmittelbarer Nähe eines kleinen Parkplatzes geschützt hinter einer Hausecke. Auch auf den Holztischen und Bänken daneben ist reichlich Platz, um Kisten und Kästen abzustellen. Weitere "Fairteiler" gibt es in Neuenheim, in der Südstadt, in Handschuhsheim und in Kirchheim. Eine Frau mit Kleinkind durchstöbert das Angebot. "Die meisten Sachen sind so gut - wenn man das alles wegschmeißen würde, wäre das die reinste Verschwendung", sagt sie. Sie komme hier regelmäßig vorbei, denn: "Ich habe selber etwas davon und tue zugleich etwas Gutes."

Sie versuche immer, möglichst viel zu verwerten, mache Obstkuchen und koche Marmelade, sagt Goerke und richtet noch eine Kiste für eine Leimener Familie mit fünf Kindern. Aktuell sucht sie händeringend einen geeigneten Standort für einen "Fairteiler" in Leimen. Er sollte nach Möglichkeit frei zugänglich und zugleich geschützt sein. Die Foodsaver nehmen sich selbst, was sie brauchen und verwerten können. Für eine ältere Dame in der Nachbarschaft, die nur eine kleine Rente hat und nicht mehr mobil ist, packt Hilger eine eigene Kiste. "Viele schämen sich, zu den Tafeln zu gehen", weiß sie.

Foodsharing sei ein Angebot, das nicht stigmatisierend wirke. Und als Konkurrenz zu den Tafeln sieht sie sich auch nicht. "Bei Foodsharing fragen wir nicht nach Bedürftigkeit, zunächst geht es darum, Lebensmittelverschwendung zu verringern und Essen zu teilen." Noch sind viele Kisten übrig - sie werden auf Facebook gepostet. "Normalerweise dauert es zwei Stunden, dann ist alles weg."

Fi Info: Händler und Interessierte können über die Adresse heidelberg@foodsharing.network Kontakt mit den Foodsavern aufnehmen.