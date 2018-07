Von Gaby Booth

Mannheim. "Bei der S-Bahn ist der Handlungsbedarf am größten." In diesem Punkt sind sich der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz einig. Beide wollen erreichen, dass die zweite Ausbaustufe doch noch im aktuellen Investitionsrahmenplan des Bundes berücksichtigt wird. Kurz vor Weihnachten war bekannt geworden, dass die S-Bahn-Rhein-Neckar mindestens drei Jahre länger auf ihren Ausbau in Nord-Süd-Richtung warten muss, weil der Bund die Planungsmittel verschoben hat.

"Da müssen wir auf höchster Ebene noch einmal das Gespräch suchen", kündigte Hermann am Donnerstag in Mannheim an. Dort hatte sich der Arbeitskreis Verkehr und Infrastruktur mit regionalen Landtagsabgeordneten zu einer Klausurtagung getroffen. Thema: "Straße, Schiene, E-Mobilität".

Eng verknüpft mit dem Ausbau der S-Bahn ist die Ertüchtigung des Mannheimer Hauptbahnhofs. Denn als zentraler Knoten für alle S-Bahn-Linien und andere regionale Verbindungen braucht er dringend einen weiteren Bahnsteig sowie die Entzerrung des Gleisfeldes, um Nah- und Fernverkehr besser voneinander trennen zu können. Allerdings ist auch der Ausbau des Knotens Mannheim aus der nächsten Stufe des Investitionsrahmenplans herausgefallen. Wenn der Bund nicht doch noch Gelder bis 2015 bereitstellt, verzögern sich S-Bahn-Ausbau und Ertüchtigung des Knotens Mannheim um weitere drei Jahre.

"Das Land wendet sich gegen die Einstufung des Knotens Mannheim in die Kategorie D des Entwurfs des IRP (Investitionsrahmenplan) und wird beim Bund mit Nachdruck die Hochstufung in die Kategorie C des endgültigen Investitionsrahmenplans verlangen", so Minister Hermann. Man könne nicht akzeptieren, dass Verkehrsprojekte immer länger dauern. Das gelte auch für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim, für die von der Deutschen Bahn erst wieder ein Gutachten erstellt werden muss. Hermann will sich nun mit seinem hessischen Kollegen kurzschließen, um auch für dieses Projekt Tempo zu machen. "Die Bahn muss endlich in die Pötte kommen", ergänzte der Mannheimer Landtagsabgeordnete Wolfgang Raufelder.

Nach Auskunft des Stuttgarter Verkehrsministers ist zur Stärkung des Schienenverkehrs auch der viergleisige Ausbau zwischen Wieblingen und Heidelberg Hauptbahnhof sowie der verbesserte Anschluss an die Main-Neckar-Bahn (Darmstadt-Weinheim) erforderlich. Außerdem fehle ein Kreuzungsbauwerk in Friedrichsfeld zur "niveaufreien Führung des Schienengüterverkehrs zum Rangierbahnhof Mannheim".

Die Klausurtagung befasste sich auch mit Straßenprojekten, öffentlichem Nahverkehr sowie dem Radwegenetz. Hermann: "Natürlich bauen wir auch weiter an der Straßeninfrastruktur, aber nur, wenn wir das Geld dafür haben". Man wolle keine Unterfinanzierung wie die Vorgängerregierung betreiben, konnte er sich dann doch einen kleinen politischen Seitenhieb nicht verkneifen.