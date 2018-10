Von Stefan Kern

Brühl. Es stimmt. Was da in der katholischen Schutzengelkirche und anschließend beim Gedenkstein für die Familie Rhein stattfand, war ein Blick in die Vergangenheit. Vor genau 75 Jahren initiierte das nationalsozialistische Terrorregime die Reichspogromnacht, in deren Zuge in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnhäuser zerstört und geplündert wurden. Doch dieser Blick zurück ist weit mehr als nur Ritual in Sachen Geschichtsverständnis. Keiner der Protagonisten ließ auch nur einen Moment einen Zweifel daran, dass es hierbei um eine Art Selbstvergewisserung für Gegenwart und Zukunft gehe.

Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und Pfarrer Walter Sauer gestanden während des Gottesdienstes ein, dass die Kirche angesichts des Grauens versagt habe. "Das Wegsehen der Kirche und der Christen erfüllt uns mit Scham." Mit diesem Versagen gehe nun jedoch ein ewiger Auftrag einher. Sich der Diskriminierung, der Entrechtung und Demütigung stets entgegen zu stellen. Dem Hass und den menschenverachtenden Parolen müsse widerstanden werden, immer wieder und von Anfang an.

Auch am Gedenkstein für die Familie Rhein, sprich Frieda, Martha und Lena Rhein, insistierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck darauf, dass das Nicht-Vergessen entscheidend für die Zukunft der Gesellschaft sei. "Aus der Pogromnacht und dem Holocaust erwächst die Verantwortung, jeden Anfängen von Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen entgegenzutreten und Solidarität und Toleranz zustärken." Hinsichtlich dieses Diktums habe nicht nur die Kirche, sondern die ganze Zivilgesellschaft versagt. Damals, so Göck, sahen auch die Brühler größtenteils teilnahmslos zu. Die Familie Rhein lebte und arbeitete über viele Jahrzehnte in der Hufeisengemeinde und waren geachtete Mitglieder des Gemeinwesens.

Nach dem Tod von Jakob Rhein im Jahr 1934 führte seine Frau Frieda und auch die Tochter aus einer früheren Ehe Jakobs, Lena, das Geschäft gegenüber dem Rathaus weiter. Martha, die Tochter Lenas, wurde 1921 geboren und erlebte die Pogromnacht mit 18 Jahren. Am frühen Morgen des 10. Novembers stürmten SA-Männer das Haus, warfen die Möbel auf die Straße und verbrannten alles. Geschockt von dem Ereignis und der Teilnahmslosigkeit der Brühler Bürger, zogen sie, in der Hoffnung auf Schutz durch Anonymität, nach Mannheim. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Lena Rhein starb 1942 im KZ Izbica südöstlich von Lublin in Polen. Frieda und die 22-jährige Martha Rhein wurden im Lager Auschwitz-Birkenau ermordet.

Und dann berichtete der Bürgermeister von einem Ereignis vom vergangenen Montag. Einige französische Sinti waren in Brühl aufgetaucht und stellten ihre Wohnwagen auf dem Parkplatz der Tennisklub-Gaststätte auf. Natürlich keine Dauerlösung und so wurde das Verlassen des Parkplatzes vereinbart. "Nach einem kleinen Aufschub." Wütende Anrufe einiger Brühler gingen daraufhin im Rathaus ein. Eine Verunglimpfung dieser uns fremden Lebensart bis hin zum Hass dürfe es nicht geben, so Göck: "Es wurde mir klar, wie leicht Vorurteile in Ablehnung und Hass umschlagen können. Und wie wichtig der Einsatz für unsere Werte, wie die Wahrung der Menschenrechte, Freiheit und Toleranz ist."