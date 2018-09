Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. Kinder, wie die Zeit vergeht: Ein Vierteljahrhundert ist es jetzt fast schon her, dass Radio Regenbogen erstmals auf Sendung ging. Der runde Geburtstag von "Badens Hitradio", wie sich der erfolgreiche Radiosender auch nennt, wird im kommenden Jahr natürlich groß gefeiert - daran ließ Klaus Schunk gestern keine Zweifel. "Wir möchten, dass ganz Baden mit uns feiert", so der Geschäftsführer des Sender, "und daran sollen die Städte und Gemeinden, vor allen Dingen jedoch die vereine und Institutionen in unserem Verbreitungsgebiet teilhaben".

Deshalb können sich Städte und Gemeinden, Vereine und Clubs bei Radio Regenbogen bewerben, die im kommenden Jahr selbst ein Fest feiern und möchten, dass dieses über den Äther geht - möglichst sogar live, wie Schunk in Aussicht stellt. Sein Sender unterstützt zum Jubiläum Feste, Feiern und Partys in vielfältiger Form. Und wer dabei mitmachen will, der kann sich ab sofort bewerben: online unter www.regenbogen.de.

Am 25. März 1988 war es, morgens um 5.30 Uhr, als Radio Regenbogen erstmals auf Sendung ging, wie sich Klaus Schunk gestern erinnerte. Vorausgegangen war eine länger andauernde Suche nach einem Namen für den neuen Sender, in die gleich drei Agenturen eingebunden waren. Deren Vorschläge wie "Radio Neufunkland" oder "Rhein-Neckar-Welle" allerdings fand Klaus Schunk wenig prickelnd - so dass er darauf mit einem schroffen "Da können wir uns ja gleich Radio Regenbogen nennen" reagierte. "Ich hab das eigentlich nicht ernst gemeint", gesteht der Geschäftsführer heute. Tags darauf jedoch waren alle begeistert von dem Vorschlag, und der Sender war damit aus der Taufe gehoben.

Heute hören ihn jeden Tag rund 1,3 Millionen Menschen, so Schunk. Über die Jahre hat sich Radio Regenbogen aber nicht nur mit seinem Programm einen Namen gemacht, sondern insbesondere auch mit Veranstaltungen wie der Verleihung des "Radio Regenbogen Awards" oder auch dem mittlerweile legendären "Ball der Sterne", der zum gesellschaftlichen Ereignis der Metropolregion schlechthin wurde. Die Zukunft des Balls der Sterne allerdings steht mittlerweile in den Sternen, nachdem der Mannheimer Rosengarten als Veranstaltungsort nicht mehr bezahlbar geworden ist. "Wir bedauern sehr, dass man uns da nicht mehr entgegenkommt", sagte gestern Klaus Schunk, "andere Städte würden dafür sogar Geld bezahlen und zusätzlich die Veranstaltungsräumlichkeiten stellen, wobei mir schon letzteres genügen würde". Angebote aus Düsseldorf, Frankfurt oder Stuttgart habe es gegeben: "Aber der Ball gehört in die hiesige Region, und da kommt nun mal eigentlich nur Mannheim in Frage". So lange allerdings, wie in finanzieller Hinsicht in Mannheim keine Bewegung drin sei, denke er "keine Sekunde mehr" an den Ball.

Noch offen ist derzeit laut Klaus Schunk, ob es 2013 eine "Arena of Pop" in Mannheim geben wird. Über eine erneute Durchführung des von Radio Regenbogen in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg veranstalteten größten kostenlosen Open-Air-Events im Land wird derzeit verhandelt.