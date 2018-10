Von Anna Becker

Hockenheim. Wer hätte gedacht, dass Abwasser Strom kostet? Im Falle der Rennstadt sind es sogar 23.000 Euro, die pro Monat anfallen, um das Abwasser der Stadt zu verarbeiten. Ein guter Grund für die Lokale Agendagruppe "Erneuerbare Energien" (Sprecher ist Michael Schöllkopf), das Klärwerk in den Fokus zu rücken. Denn dort wird Energie verbraucht. "Aber auch gewonnen", betonte Sören Troffer, Leiter des Klärwerks in Hockenheim.

Immerhin: 650.000 Kilowattstunden können über ein Blockheizkraftwerk gewonnen werden, welches aus Verrottungsgasen Energie gewinnt. Dem stehen jedoch 1,4 Millionen Kilowattstunden gegenüber, welche das Klärwerk in Hockenheim pro Jahr verbraucht und damit genau so viel wie 365 Vier-Personen-Haushalte. Das hat man ausgerechnet. Der größte "Energiefresser" aber ist der Bioreaktor, in dem Bakterien den wichtigsten Job des Werkes erledigen. Sie sind zur Stelle, wenn bereits grobe Rechen erste Stoffe und den Sand aus dem Abwasser geholt haben. Gemeinsam wandeln sie bei 37 Grad Celcius Umgebungstemperatur Ammonium und Nitrat zu Stickstoff. Ihren "Stoff" erhalten sie dabei nicht nur von den Hockenheimern, sondern auch aus Reilingen, von der Industrie, den Betrieben und natürlich von den Gästen am Hockenheimring.

"Man muss sich das klarmachen: Wo sonst rund 27.000 Einwohner - inklusive Reilingen - ihre Abwässer einleiten, kommen im Sommer während der Hockenheimveranstaltungen für zwei oder drei Tage noch die Hinterlassenschaften von rund 150.000 Besuchern hinzu", erläuterte Sören Troffer den 15 Besuchern, die auf Einladung der Agendagruppe gemeinsam das Werk besichtigten. "Spätestens dann können wir unsere Werte nicht mehr einhalten"; gestand der Fachmann. Auch Fettfrachten, Heizöle oder - wie kürzlich - Lösungsmittel im Zulauf machen es den Klärwerkern schwer. "Da kann eine Anlage auch schon mal kippen", befürchten sie. Deshalb sind die Mitarbeiter auch schon einmal vor Ort in den Betrieben und machen auf die Gefahr aufmerksam.

Und natürlich wird auch seitens der Stadt investiert, um das Klärwerk auf dem neuesten Stand zu halten. Nur so kann garantiert werden, dass die schließlich im Kraichbach und auf der Deponie landenden Reste auch wirklich sauber von chemischen Stoffen sind. Hockenheim verarbeitet immerhin nicht nur reichlich Ab- und Regenwasser, sondern auch rund vier Tonnen Material pro Tag. Dies alles wird aus den 120 Kilometer langen Kanälen bis ins Werk gepumpt.

Was den Gästen besonders auffiel: Es stinkt nicht. "Nein", so Toffer, "hier riecht es wirklich nicht." Wenn sich ein unangenehmes Düftchen über die Stadt lege, dann habe dies in der Regel einen anderen Ursprung als die Hockenheimer Kläranlage.