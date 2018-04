Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Schon seit längerer Zeit sorgt die Ausgabe von sogenannten Kurzzeitkennzeichen im Rhein-Neckar-Kreis für Wirbel. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Mannheim gegen zwei Führungsleute der Kfz-Zulassungsstelle in Wiesloch. Die Behörde wirft den beiden Bestechlichkeit vor. "Es wurden über Jahre hinweg Gelder auf ein Konto des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises überwiesen", sagte Staatsanwaltschaftssprecher Peter Lintz.

Nach RNZ-Informationen hat der Geschäftsführer eines in ganz Deutschland operierenden Dienstleisters mit Sitz in Walldorf die insgesamt sechsstellige Summe bezahlt. Gegen den Mann liefen Ermittlungen wegen Bestechung, sagte Lintz. Bereits am vergangenen Mittwoch waren im Rahmen einer großangelegten Razzia Geschäfts- und Privaträume der Beschuldigten durchsucht worden. Der Geschäftsinhaber bekam von den Ermittlern in seiner Walldorfer Firma und an seinem Heidelberger Wohnsitz Besuch. Durchsuchungen gab es laut Lintz auch bei einem Mannheimer Rechtsanwalt und in der Wieslocher Zulassungsstelle. Bisher gibt es noch keine Haftbefehle.

Die Mitarbeiter in der Zulassungsstelle sind tief verunsichert. "Wir machen uns große Sorgen um unsere Arbeitsplätze", sagte der RNZ ein Angestellter, der anonym bleiben wollte. Denn die Behörde war bereits Anfang Mai von den Fahndern unter die Lupe genommen worden. Und nicht nur sie. Über 40 Objekte wurden bundesweit durchsucht, mehr als 100 Polizisten waren im Einsatz.

Neben Nordrhein-Westfalen und Berlin war vor allem die Metropolregion Rhein-Neckar von der Großrazzia betroffen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim nahm damals Ermittlungen gegen 26 Verantwortliche von gewerblichen Kraftfahrzeugzulassungsdiensten auf, darunter auch die Walldorfer Firma.

Sie sollen bei der Ausgabe von Kfz-Kurzzeitkennzeichen manipuliert und falsche Personalien angeblich im Ausland lebender Antragssteller eingetragen haben. Die entsprechenden Papiere verkauften sie nach Informationen der Staatsanwaltschaft anschließend für 130 Euro an beliebige Kunden. Deren Autos wären möglicherweise nicht durch den Tüv gekommen.

Es bestehe der Verdacht der Urkundenfälschung, der missbräuchlichen Ausgabe der Schilder und des strafbaren Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz, teilte Lintz damals mit. Inzwischen ist der Kreis der Beschuldigten nach Angaben des Sprechers auf 39 Personen gestiegen. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und wertet die beschlagnahmten Unterlagen aus.

Kurzzeitkennzeichen gelten maximal fünf Tage für noch nicht zugelassene Fahrzeuge. Sie dürfen lediglich für Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahren genutzt werden. In den vorliegenden mehreren Tausend Einzelfällen bestehe nach den Ermittlungen jedoch Grund zu der Annahme, dass ein solcher Bedarf tatsächlich gar nicht existierte und die Person des wirklichen Fahrzeughalters "gezielt verschleiert" wurde, sagte Lintz.

Im Rhein-Neckar-Kreis werden seit Jahren deutlich mehr Kurzzeitkennzeichen ausgegeben als anderswo, rund 10.000 sind es pro Monat (die RNZ berichtete mehrfach). Deshalb wird immer wieder Kritik laut. Im September 2013 hatten Vertreter der Stadt Nürnberg und der dortigen Polizei ihrem Ärger Luft gemacht. "In 90 Prozent aller Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einem Kurzzeitkennzeichen, also zum Beispiel Tankstellenbetrug oder Unfallflucht, taucht ein HD-Schild auf", sagte ein Nürnberger Polizeisprecher damals.

Zwar würden die Behörden den Namen der Antragssteller kennen, sie wüssten allerdings nicht, wer bei einer Straftat hinterm Steuer saß. Der Leiter der Nürnberger Kfz-Zulassungsstelle, Steffen Kessler, empörte sich im letzten Jahr über die "viel zu laxe Ausgabepraxis" im Rhein-Neckar-Kreis. "Dort genügt eine Kopie des Ausweises, während in allen anderen 400 Zulassungsstellen nur unter Vorlage des Originaldokuments der Antrag genehmigt wird", schimpfte er. Kessler unterstellte dem Kreis konkrete wirtschaftliche Interessen.

Der Kreis wiederum verwies in diesem Zusammenhang immer wieder auf den bundesweit agierenden Walldorfer Dienstleister - gegen den nun die Ermittlungen laufen.