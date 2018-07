Kohls Sarg war am Samstagmorgen in Oggersheim abgeholt worden; nach dem Trauerzug am Nachmittag legte Eva Lohse eine weiße Rose ab. Fotos: Gerold/Biskup

Ludwigshafen. Jetzt ist es tatsächlich so weit - und kein Test mehr. Am Samstagmorgen fährt ein Konvoi in der Marbacher Straße in Oggersheim vor. Acht Träger holen den von einer Europafahne bedeckten Sarg mit den sterblichen Überresten Helmut Kohl aus dessen Bungalow ab. Um 7.30 Uhr macht sich der Tross in Richtung Straßburg auf.

Sieben Stunden später, nach dem europäischen Trauerakt, trifft der Kanzlersarg wieder in Ludwigshafen ein. Er ist mit dem Hubschrauber auf das Gelände der Autobahnpolizei in Ruchheim geflogen worden. Fünf Polizeimotorräder führen als Ehreneskorte den Trauerzug durch Kohls Heimatstadt an. Die meisten Menschen und die versammelte Politprominenz stehen am Ludwigsplatz nahe des Rathaus-Centers. Dann kommt er, der Wagen mit dem nun von einer Deutschlandfahne umhüllten Sarg, und Maike Kohl-Richter auf dem Beifahrersitz. Und - fährt vorbei. Ohne anzuhalten.

Die Menge applaudiert, doch es macht sich auch Enttäuschung breit. "Naja, wenigstens für ein paar Sekunden hätte das Auto doch stoppen können", seufzt eine Thüringerin, die mit ihrer Freundin ein Transparent mit der Aufschrift "Danke aus Erfurt" hochgehalten hat. "Aber der Zeitplan ist wohl streng durchgetaktet." Etwas grimmig schaut auch Jens Müller drein. "Ich finde es ein bisschen unwürdig", meint der Student. "Das waren ja nicht mal fünf Sekunden."

Entspannter sieht es Herbert Frey, der erzählt, wie er vor knapp 60 Jahren vom damaligen Ludwigshafener Junge-Union-Vorsitzenden Helmut Kohl vom Eintritt in die CDU überzeugt wurde. "Das war angemessen", sagt er bestimmt. "Privatsache", antwortet Frey auf die Frage, ob er sich Kohls Bestattung im Familiengrab in Friesenheim statt in Speyer gewünscht hätte.

Manfred und Ellen Geiger sind da anderer Meinung. Schließlich habe Kohl zeitlebens nirgendwo sonst als in Ludwigshafen gewohnt. "Schade, dass er sich anders entschieden hat." Eva Lohse freut sich hingegen, dass der Zug durch die Stadt gerollt ist. Als die Wagenkolonne durchgefahren ist, legt die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin eine weiße Rose auf der Straße ab. "Ich bin der Meinung, dass es weniger auf das Tempo der Autos, sondern mehr auf die Geste an sich ankommt", sagt Lohse mit einem sanften Lächeln. Pünktlich verlässt Kohl seine Heimatstadt - für immer. Die "MS Mainz" ist schon bereit, der Leichnam legt die letzte Etappe mit dem Schiff zurück.

Von einer Rheinbrücke weht ein großes Stofftuch. Darauf steht: "Herzlich willkommen in Speyer, Helmut Kohl."