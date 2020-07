So ist es richtig: Fahrgäste mit Masken an einer Straßenbahn der RNV. Foto: Peter Dorn

Mannheim/Rhein-Neckar. (cab) Der öffentliche Nahverkehr hat unter der Corona-Krise gelitten. Busse und Bahnen waren über Wochen nahezu leer, Fahrpläne wurden gekürzt. Inzwischen rollt zwar alles wieder normal – auch abends, nachts und an Wochenenden. Aber es gilt Maskenpflicht in Bussen, Zügen und an Haltestellen und Bahnhöfen.

Dumm nur, dass sich nicht alle Fahrgäste daran halten und auch nach entsprechenden Durchsagen keine Maske anlegen. Das ist wenig rücksichtsvoll und mag manchen sogar davon abhalten, in die Öffentlichen zu steigen – aus Sorge um die eigene Gesundheit.

Besonders unangenehm wird es für Mitfahrende aber, wenn die Fahrer nach der Durchsage lautstark angepöbelt werden. "Mitunter kommt es gar zu Polizeieinsätzen", schreiben die Mannheimer Grünen. Sie haben mit einem Antrag dafür gesorgt, dass sich an diesem Mittwoch der Sicherheitsausschuss des Gemeinderats mit der Maskenpflicht in den Stadtbahnen befasst. Denn diese werde "immer öfter" ignoriert.

Die Grünen wollen wissen, was die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) tut, um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in ihren Zügen durchzusetzen. Eine Antwort darauf heißt Ronald Lauinger. Der gebürtige Mannheimer ist seit 1980 Busfahrer für die RNV. Und inzwischen ist er quasi das Gesicht des Nahverkehrsunternehmens, wenn es um Werbung in eigener Sache geht.

Schon für zahlreiche Kampagnen der RNV stand Lauinger vor der Kamera. Im neuesten Clip wirbt er für Bus und Bahn – und weist zudem auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln hin. Lauinger ist dabei zu sehen, wie er sich auf den Arbeitstag vorbereitet. Die RNV-Krawatte sitzt, und eine Checkliste hilft ihm, in Corona-Zeiten nichts zu vergessen. Handschuhe, Desinfektionsmittel, Abstandsmesser und Maske: Alles hakt er ab und verstaut es im Arbeitskoffer. Auch das Leberwurstbrot. Er denkt an fast alles, doch am Ende fehlt noch ein entscheidendes Detail. Seine Hose hat er vergessen, was er erst vor der Haustür merkt.

Ronald Lauinger ist Busfahrer und Werbegesicht der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Im neuen Videoclip wirbt er für das sichere Bus- und Bahnfahren mit Abstand und Maske. Foto: RNV/Repro: RNZ

Doch nicht nur mit dem Kurzfilm wirbt die RNV um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in ihren Fahrzeugen. Fahrpersonal, Fahrkartenprüfer und Mitarbeiter von RNV Service & Sicherheit würden in den Fahrzeugen auf die Regelungen hinweisen und Fahrgäste ohne Maske ansprechen, so RNV-Sprecher Moritz Feier auf RNZ-Anfrage. Im Extremfall werde die Leitstelle informiert, die die Polizei verständigt.

Die RNV orientiere sich hier an Empfehlungen des Landesverkehrsministeriums. Feier weist auch darauf hin, dass die Ordnungsbehörden für die Durchsetzung der Maskenpflicht zuständig seien, nicht die Verkehrsunternehmen.

Die RNV hat mit großem Aufwand Aufklärung betrieben. Weitere Aktionen wie bei der Wiederaufnahme des Verkehrs, als das Unternehmen Infostände und Masken-Ausgaben an Haltestellen aufbaute, würden jetzt aber nichts mehr bringen, glaubt Feier. Denn Unwissen oder Masken-Knappheit seien heute nicht mehr die Probleme, sondern mangelnde Akzeptanz der Notwendigkeit und fehlende Bereitschaft zur Rücksichtnahme.

Die Situation sei für das Fahrpersonal nicht einfach, sagt Feier. Während der Fahrt könnten einzelne Fahrgäste kaum überwacht werden. Außer Banddurchsagen oder eben die Benachrichtigung der Leitstelle gebe es wenig Möglichkeiten bei Verstößen. Der RNV-Sprecher bestätigt, dass auch das Unternehmen Beschwerden von Fahrgästen erreichen würden, seit die Maskenpflicht gilt. Dabei seien Verstöße weder alters- noch linienabhängig noch seien sie zu einer bestimmten Tageszeit besonders häufig. Von Anfang an habe es Menschen gegeben, die sich nicht an die Regeln halten. Aber, betont Feier: "Die überwiegende Mehrheit unserer Fahrgäste hält sich an die Maskenpflicht."

Das ist offenbar auch bei der Deutschen Bahn so. In S-Bahnen der Region und in Regionalzügen mache man gute Erfahrungen, sagt am Dienstag eine Bahn-Sprecherin in Stuttgart auf RNZ-Anfrage. Die Akzeptanz für das Maske-Tragen sei groß. Nur wenige Ausnahmen würden diese Regel bestätigen. Komme es doch mal vor, dass die Maske falsch getragen wird oder ein Fahrgast "ohne" im Zug sitzt, würden die Zugbegleiter auf die Pflicht hinweisen. Außerdem gebe es Durchsagen an den Bahnhöfen. Ansonsten, so die Bahn-Sprecherin, habe man in den Bahnen keine rechtliche Befugnis. Komme es mal ganz dick, müsste die Bundespolizei hinzugezogen werden.