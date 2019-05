Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Demonstriert wurde gegen Windkraftanlagen, gegen die Haltung von Tieren im Zirkus, für den Erhalt der Bäume am Marktplatz in Ketsch, gegen ein Pony-Karussell beim Mathaisemarkt in Schriesheim oder gegen ein Baugebiet im Augustenbühl in Dossenheim. Demonstranten setzten sich für Demokratie und Toleranz ein, wiesen an den Jahrestagen auf die Atomkatastrophe von Fukushima hin und forderten "keine Stimme für Rassisten".

Beim Ordnungsamt des Rhein-Neckar-Kreises wurden von 2015 bis zum Mai des laufenden Jahres insgesamt 45 Versammlungen und Demonstrationen angemeldet. Darunter auch solche, die zwar nicht im Kreisgebiet stattfanden, bei denen das Ordnungsamt des Kreises dennoch tangiert war - etwa bei der Demo "Freiheit für alle politischen Gefangenen! Für die Gesundheit von Abdullah Öcalan", die in Mannheim stattfand.

Die Großen Kreisstädte Sinsheim (als Verwaltungsgemeinschaft auch zuständig für Angelbachtal und Zuzenhausen), Wiesloch (zuständig für Dielheim), Hockenheim (zuständig für Altlußheim, Neulußheim und Reilingen), Weinheim, Leimen und Schwetzingen sind selbst Versammlungsbehörde mit eigener Zuständigkeit.

Hintergrund Die Grundrechte: Art. 8 Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (Abs.1) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. (Abs. 2)

So fand in Sinsheim im April 2017 eine große Demonstration gegen das geplante Großaquarium "Shark-City" statt. Mit Redebeiträgen, Transparenten und Prospekten brachten die Demonstranten ihre Ablehnung gegen das Projekt zum Ausdruck. Nur wenige kamen dabei aus Sinsheim oder der Region: Die meisten - vielfach Mitglieder von Tierschutzorganisationen - waren aus allen Teilen Deutschlands angereist, hieß es im Artikel der RNZ. Weiteres Beispiel: In Weinheim demonstrierten im November 2015 rund 1500 Menschen gegen den Bundesparteitag der NPD. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei - rund 200 Personen waren festgenommen worden.

Aber was müssen Organisatoren einer Versammlung beziehungsweise einer Demonstration überhaupt beachten? Mark Lucht vom Weinheimer Bürger- und Ordnungsamt klärt auf. "Zunächst einmal ist festzustellen, dass es keines Antrags bedarf und demnach auch keine Genehmigung erteilt wird", erläutert Lucht. Die Versammlungsfreiheit sei im Grundgesetz verankert, es bedürfe somit lediglich einer Anmeldung.

Hierbei sei der Versammlungsleiter zu benennen, des Weiteren sollten das Thema, der zeitliche und räumliche Ablauf, sowie die bei der Versammlung zum Einsatz kommenden Hilfsmittel mitgeteilt werden. Die Anmeldung (Mail, Brief etc.) sollte spätestens 48 Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe der Versammlung bei der Versammlungsbehörde eingehen. "Die Versammlungsbehörde klärt dann mit der Führungsspitze der Verwaltung und dem zuständigen Polizeirevier ab, ob ein Kooperationsgespräch mit dem Veranstalter als notwendig erachtet wird", sagt Lucht. In diesem könnten gemeinsam noch offene Fragen geklärt werden. Schließlich werde eine schriftliche Verfügung zur Versammlung erstellt, in welcher die gemeinsam abgestimmten Punkte schriftlich festgehalten würden. Zudem werde der Versammlungsleiter nochmals auf seine Rechte und Pflichten hingewiesen.

"Sollte sich im Vorfeld - beispielsweise aufgrund polizeilicher Ermittlungen oder im Rahmen des Kooperationsgesprächs - herausstellen, dass etwa aufgrund geplanter Gegendemonstrationen eine Situation entstehen könnte, bei der die Sicherheit der Versammlungsteilnehmer sowie der Allgemeinheit auch nicht durch Polizeischutz gewährleistet werden kann", betont Lucht, könne eine Versammlung mit entsprechend wasserdichter Begründung verboten werden. Die Schranken seien jedoch bewusst sehr weit gefasst, da es sich um ein grundgesetzlich geschütztes Gut handeln würde.