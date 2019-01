Die dunkelgrauen Schlieren am Stadion sind noch zu sehen, der alte Schriftzug "Wirsol Rhein-Neckar-Arena" wurde jedoch vor Tagen abgehängt. Spätestens zum Spiel gegen Bayern München soll der neue Name enthüllt werden. Foto: Tim Kegel

Von Christian Beck

Sinsheim. Der alte Schriftzug ist seit ein paar Tagen abgehängt, dunkelgraue Schlieren lassen erahnen, dass dort in den letzten Jahren "Wirsol Rhein-Neckar-Arena" stand. Doch so heißt das Stadion künftig nicht mehr. Aus dem Sinsheimer Umfeld wird stattdessen der Name "Pre Zero Dual-Arena" kolportiert. Spätestens zum Spiel der TSG gegen Bayern München am Freitag, 18. Januar, soll der Schriftzug enthüllt werden, wie verschiedene Quellen der RNZ mitteilten.

Die TSG selbst hält sich allerdings bedeckt: "Da kann ich nichts dazu sagen. Da werden wir uns zu gegebener Zeit dazu äußern", erklärte TSG-Pressesprecher Holger Kliem am gestrigen Mittwoch auf Nachfrage. Dass der abgehängte Schriftzug auf eine Änderung hindeutet, bestätigte Kliem. Wann diese umgesetzt wird? "Lange wird es nicht mehr dauern", ließ der Pressesprecher verlauten.

Der noch nicht bestätigte Namensgeber hat seinen Sitz in Neckarsulm. Die Marke gehört zur GreenCycle GmbH. Und diese wiederum ist Teil der Schwarz Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Pre Zero Dual bietet Entsorgungsdienstleistungen für Groß- und Gewerbekunden. Laut Internetseite ist die Marke als "Keimzelle für Nachhaltigkeit und Wertstoffmanagement innerhalb der Schwarz Gruppe" ins Leben gerufen worden. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, "weltweit das führende Unternehmen im Bereich Wertstoffmanagement" zu werden. Eine "digitale Erfassung der Wertstoffströme" reduziere Entsorgungskosten. Und auch der Begriff Umweltschutz fällt.

Die vergangenen siebeneinhalb Jahre war der Fotovoltaik-Hersteller Wirsol aus Waghäusel namensgebender Sponsor der Arena. Die Firma wirbt auf ihrer Internetseite damit, dass SAP-Mitbegründer und TSG-Mäzen Dietmar Hopp "Gesellschafter im Hintergrund" ist. Passend dazu sind zahlreiche Fotovoltaik-Anlagen rund ums Stadion installiert: Ein Viertel der Parkplätze ist überdacht, darauf sind 5500 Quadratmeter Solarzellen installiert. Diese produzieren über ein Megawatt, lediglich bei Spielen muss Strom hinzugekauft werden.

Obwohl die Farben der TSG blau und weiß sind, betonen die Hoffenheimer gerne ihr grünes Image: Was den Einsatz Erneuerbarer Energien angeht, belegt die TSG unter allen Erstligamannschaften die Spitzenposition. Und vor einem Monat hatte der Fußball-Bundesligist mitgeteilt, sich der "Allianz für Entwicklung und Klima" angeschlossen zu haben. Statt für Fotovoltaik-Anlagen könnte der Name des Stadions nun also für Recycling werben. Die Pressesprecherin von Pre Zero Dual war am gestrigen Mittwoch allerdings nicht erreichbar. Mehrere Quellen haben der RNZ außerdem zugetragen, dass "Rhein-Neckar-Arena" künftig nicht mehr Bestandteil des Namens sein soll.

Dies werde kritisch gesehen, schließlich habe der Name bislang Heimatverbundenheit zum Ausdruck gebracht. Von der Eröffnung des Stadions im Januar 2009 bis zum Jahr 2011 hatte die Arena allein diesen Namen getragen. Die Namensrechte für ein Stadion zu verkaufen, gilt jedoch als profitabel und ist im Profifußball weit verbreitet.