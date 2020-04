Wiesloch/Hockenheim. (pol/car) Zwei demolierte Hütten beschäftigten derzeit die Polizei. Im Wieslocher Ortsteil Baiertal waren zwei Jugendliche in eine Gartenhütte eingebrochen und hatten dort randaliert, in Hockenheim brachen Unbekannte in eine Waldhütte ein und warfen das Mobiliar in den angrenzenden Anglersee.

In Baiertal stehen die Täter fest: Hier waren zwei Jugendliche gegen 15.30 Uhr auf ein Gartengrundstück in der Rudolf-Diesel-Straße gegangen. Mit einem Akkuschrauber und einer Axt brachen sie die Hütte auf und beschädigten die Fenster, die Holzverkleidung und die gesamte Inneneinrichtung. Außerdem beschmierten sie die Innen- und Außenwände der Hütte mit Kreide, schossen mit einer Softair-Waffe von außen auf die Hütte und zerstörten mit der Axt mehrere Obstbäume.

Als der Besitzer der Hütte die randalierenden Jugendlichen in seinem Garten bemerkte, konnte sie festhalten, bis die verständigte Polizeistreife eintraf. Die Beamten gaben die Jugendlichen schließlich in die Obhut ihrer Eltern. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden soll rund 5000 Euro betragen.

Wer für den Vorfall in Hockenheim verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht klar. Hier waren Unbekannte in eine Waldhütte im Waldgebiet am Anglersee eingebrochen. Die Einbrecher beschädigten mit roher Gewalt die hölzernen Klappläden der Hütte, schlugen die Fenster ein und drangen in die Hütte ein. Danach trugen sie das Mobiliar aus der Hütte und warfen es in den Anglersee. Der Gewässerwart des Sees entdeckte die demolierte Hütte am Mittwochnachmittag und verständigte die Polizei. Wenn genau die Täter aktiv waren steht ebenfalls noch nicht fest. Laut Polizei muss es zwischen dem vergangenen Sonntag und Mittwoch, 19. und 22. April, gewesen sein.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter der 06205/2860-0 beim Polizeirevier in Hockenheim melden.