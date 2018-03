Walldorf. (pol/rl) Zu einem schweren Lkw-Unfall kam es am Mittwochmittag am Walldorfer Kreuz auf der A6 im Übergang von der A5 in Fahrtrichtung Heilbronn. Wie die Polizei mitteilt, sind vier Lastfahrzeuge beteiligt gewesen. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Ein 27-Jähriger war kurz nach 12 Uhr mit seinem Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs gewesen. Am Autobahnkreuz Walldorf musste er offenbar staubedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 57-jähriger Sattelzugfahrer bemerkte dies zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen, prallte jedoch ungebremst gegen den Lastwagen, geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und stieß gegen die Leitplanken.

An deren Ende kam er mit seinem Sattelzug nach rechts über die Sperrfläche auf die Parallelfahrbahn und stieß dort gegen einen weiteren Lastwagen, der gerade nach links auf die A6 auffahren wollte. Dieser wiederum wurde nach rechts abgewiesen und stieß gegen einen vierten Lastwagen, der von der Überleitung von der A5 aus Richtung Karlsruhe kommend auf die A6 in Richtung Heilbronn auffahren wollte.

Vom Lastwagen des 57-Jährigen fiel die Ladung, eine größere Anzahl von Milchpackungen, auf die Fahrbahn und verschmutzte sie im Bereich der rechten Fahrspur und der Zuführung zur A6.

Die beiden 27- und 57-jährigen Lastwagen-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Ältere der beiden wurde mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Während der Landung des Hubschraubers musste die A6 in Richtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Überleitung von der A5 zur A6 in Richtung Heilbronn war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt, ebenso der rechte und mittlere Fahrstreifen auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Während der Reinigungsarbeiten muss die A6 nochmals komplett gesperrt werden. Es bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Update: 21. Februar 2018, 14.51 Uhr