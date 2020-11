Viernheim. (pol/kaf) Unbekannte haben am Freitag, 6. November, Steine von der Autobahnbrücke "Schriesheimer Straße" in Viernheim auf die Fahrbahn der A659 geworfen. Wie die Polizei mitteilt, traf ein Stein die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Autos. Die Scheibe sprang. Die Geschädigte zeigte den Vorfall erst jetzt bei der Polizei an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim unter Telefon 0621/470693-0 zu melden.