Viernheim/A659 (pol/kaf) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der A659 bei Viernheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 27-jähriger Mann kurz nach acht Uhr mit seinem Mercedes auf der A659 in Richtung Weinheim. Als er nach einem Überholvorgang wieder von der linken auf die rechte Fahrspur einscheren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte unterhalb einer Eisenbahnbrücke in die Leitplanken. Dabei drehte sich der Mercedes auf das Dach und blieb auf der rechten Fahrspur, quer zur Fahrtrichtung, liegen.

Der 27-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Ärzte schließen Lebensgefahr derzeit nicht aus.

Die Feuerwehr drehte das Unfallfahrzeug wieder auf die Räder, es wurde anschließend abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A659 in Fahrtrichtung Weinheim kurzzeitig voll gesperrt, anschließend wurde der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab 9.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim zur Unfallursache dauern an.