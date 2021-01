Viernheim/A659. (pol/kaf) Die Autobahn A659 war nach einem Unfall am Freitagmorgen zwischen den Kreuzen Viernheim und Weinheim in Fahrtrichtung Weinheim kurzzeitig voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, prallte gegen 8 Uhr ein Mercedes in die rechte Leitplanke und blieb anschließend auf dem Dach auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ob der Mann verletzt ist, ist noch unklar.

Die Unfallaufnahme dauerte am Morgen noch an, der Verkehr wird derzeit auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.