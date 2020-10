Viernheim. (pol/kaf) Es ist ein trauriger Spitzenwert, den die Polizei mitteilt: Bei Geschwindigkeitskontrollen von Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessens war ein 23-Jähriger am Montag ganze 64 km/h zu schnell. Laut Polizei stammt der Mann aus Mannheim. Er fuhr auf der B3 bei Viernheim mit 134 km/h in der 70er Zone. Ihm drohen nun 2 Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 440 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Ebenfalls viel zu schnell war ein 32 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen. Er hatte an gleicher Stelle 118 km/h auf dem Tacho und wurde ebenfalls gestoppt. Auch er muss mit zwei Punkten in Flensburg, einer Geldbuße von 160 Euro und mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.