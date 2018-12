Viernheim. (pol/mare) Mit dem Handy am Ohr ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer einer Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim aufgefallen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann im Nissan steuerte in der Wasserstraße einen Kiosk an, bevor er gegen 9.55 Uhr kontrolliert wurde. Der 37-Jährige gab vor, seine Papiere zu Hause in Mannheim vergessen zu haben. Die Beamten ließen nicht locker und vor allem ließen sie sich nicht durch unterschiedliche Namen täuschen.

Kurz bevor der Mann mit auf die Wache genommen werden sollte, kramte er doch noch ein Ausweispapier hervor. Der Grund für das Verhalten des Mannes war mithilfe des Papiers schnell gefunden: Einen Führerschein besitzt der 37-Jährige nämlich seit einiger Zeit nicht mehr. Für den fehlenden Führerschein und für die falschen Personalien haben die Beamten Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für das benutzte Handy im Auto wurden 60 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.