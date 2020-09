Viernheim. (pol/lyd) Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim konnten am Dienstagabend in der Luisenstraße einen gesuchten Straftäter festnehmen, teilt die Polizei mit. Der 45-Jährige hielt sich ohne festen Wohnsitz im Stadtgebiet auf und wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft wegen besonders schweren Diebstahls gesucht. Nach seiner Festnahme wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er aller Voraussicht nach die nächsten 107 Tage verbringen muss.