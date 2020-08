Viernheim (pol/kaf) Mehrere Hundert Euro Bargeld hat ein Unbekannter am Montagnachmittag aus einem Kosmetikstudio entwendet. Nach Polizei-Informationen betrat der Täter kurz nach 13 Uhr die Geschäftsräume in dem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße über eine offenstehende Tür. Dort schnappte er sich die Registrierkasse.

Als er sich wieder davon machte, ließ er offenbar Teile der Beute fallen. Durch den Lärmn wurde die Geschäftshinhaberin alarmiert, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem angrenzenden Zimmer befand. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie beobachten, wie der Täter auf einem hellen Fahrrad floh. Der Mann wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine Basecap und eine dunkelgraue oder dunkelblaue Jacke.

Zeugen können sich unter Telefon 06204/93770 bei der dezentralen Ermittlungsgruppe in Viernheim melden.