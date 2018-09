Schwetzingen. (pol/van) Am späten Dienstagabend ist es an der Ampelkreuzung Schwetzingen/Plankstadt zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23.45 Uhr war eine 23-Jährige von der B535 kommend auf der L630 unterwegs gewesen. Als sie schließlich an einer Ampel links in die Schwetzinger Straße in Richtung Plankstadt abbog, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Hyundai. Dessen 28-jähriger Fahrer war auf der L630 in Richtung der B535 gefahren.

Beide Beteiligten gaben an, dass die Ampel "Grün" angezeigt hatte.

Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Schwetzingen, Rufnummer 06202/288-0.