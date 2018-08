Rhein-Neckar. (pol/mare) Unfall gebaut und geflüchtet: Dieses Szenario ist nicht selten. Auch in den letzten Tagen musste die Polizei solche Fälle in der Region aufnehmen. Die Beamten suchen Zeugen. Ein Überblick über den Polizeibericht:

Wiesloch: Bereits am Freitag ereignete sich auf der Landstraße L547 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer flüchtete. Eine 80-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Landstraße von Baiertal kommend in Richtung Wiesloch. Als sie wegen einer roten Baustellenampel anhielt, erkannte dies der hinter ihr fahrende Biker wohl zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der Motorradfahrer gab der älteren Dame einen Zettel mit seinem Namen, seiner Anschrift und Telefonnummer, bevor er weiterfuhr. Da die VW-Fahrerin unter der Telefonnunmmer niemand erreichen konnte, suchte sie die Wohnanschrift des Bikers auf. Dabei stellte sie fest, dass auch diese erfunden war und erstattete Strafanzeige beim Polizeirevier Wiesloch. Zeugentelefon: 0621/1744140.

Neckargemünd: Ein Unbekannter beschädigte zwischen dem vergangenen Donnerstag und Dienstag einen in der Neckarhäuserhof-/Talstraße abgestellten VW Passat Kombi und richtete 4000 Euro Schaden an. Ohne sich weiter um eine Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher einfach aus dem Staub. An dem VW Passat wurden rote Lackantragungen gesichert.

Die Polizei schließt nicht aus, dass als verursachendes Fahrzeug ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Frage kommen könnte. Zeugentelefon: 06223/9254-0.

Schwetzingen/Plankstadt: Einen Schaden von 5000 Euro hat der Besitzer eines Hyundai iX35 zu regeln, nachdem ein Autofahrer seinen Wagen gerammt und danach geflüchtet ist. Der Halter konnte allerdings den Unfallort nicht exakt bestimmen. Zum einen parkte er am Montagabend auf dem Rewe-Parkplatz in der Scheffelstraße in Schwetzingen zwischen 18.45 und 19 Uhr, bevor er nach Hause in die Lorscher Straße in Plankstadt fuhr und seinen Wagen bis Dienstagfrüh, 6 Uhr, abstellte. Zeugentelefon: 06202/2880.