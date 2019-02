Schwetzingen. (pol/sdm) Zu zahlreichen Sachbeschädigungen ist es am Dienstag in Schwetzingen und in Oftersheim gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Unbekannte warfen dabei Steine gegen abgestellte Autos und Fenster mehrerer Häuser. Die Sachbeschädigungen wurden in der Hölderlinstraße, Carl-Benz-Straße, der Unterführung der Südtangente sowie in der Goethestraße, Helmholtzstraße und Königsäcker Straße festgestellt.

Nach bisherigen Angaben beläuft sich der Schade auf etwa 5000 Euro. Die Polizei vermutet, dass weitere Auto- oder Hausbesitzer noch keine Anzeige erstattet haben.

Sie sucht nach Zeugen. Diese können sich bei der Schwetzinger Polizei unter der Telefonnummer 06202/2880 melden.