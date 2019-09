Schwetzingen. (pol/mare) Ein Unfall am Samstag hat dazu geführt, dass die Bundesstraße B535/Ortsumgehung zwischen dem Tunnel und Sandhausen in Richtung Heidelberg am Abend komplett gesperrt war. Das teilt die Polizei mit.

Bei dem Unfall gegen 21.15 ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen, wobei die drei Insassen verletzt wurden. Zwei davon kamen in ein Krankenhaus, der dritte Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Crash war kein anderes Auto beteiligt. Der Wagen war aufgrund regennasser Fahrbahn in die Mittelleitplanken gefahren. Es entstand Totalschaden.

Der Verkehr wurde in Richtung Plankstadt umgeleitet. Gegen 22.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.