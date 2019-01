Schwetzingen. (pol/van) In einer Gaststätte in der Karlsruher Straße ist am Donnerstagmorgen kurz vor drei Uhr ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, soll eine Besucherin der Bedienung eine Flasche über den Kopf gezogen haben. Zuvor wurde der Polizei gemeldet, dass die Frau Probleme machen würde.

Die 35-jährige Bedienung erlitt eine Platzwunde am Kopf. Durch umherfliegende Splitter der geborstenen Flasche wurde ein weiterer unbeteiligter Gast leicht verletzt.

Die aggressive Täterin verließ daraufhin die Gaststätte und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Eine Beschreibung der Frau liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt gegen die noch unbekannte Täterin wegen gefährlicher Körperverletzung.