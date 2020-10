Schwetzingen. (pol/lyd) In einer Wohnung in Schwetzingen wurde am Donnerstagnachmittag eine Hanfplantage festgestellt, teilt die Polizei mit. Aufgrund eines anonymen Hinweises überprüften Polizisten kurz nach 15 Uhr die Wohnung eines 37-jährigen Mannes in der Mannheimer Straße.

Dabei wurde eine sogenannte Indoor-Plantage mit rund 130 Hanfpflanzen in zwei Räumen und auf dem Balkon der Wohnung entdeckt. Die aufgefundenen Pflanzen wurden abgeerntet und sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Beamten über 1,1 Kilogramm bereits abgeerntete Marihuana-Blüten und Blattmaterial, über 50 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Waffen sicher.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubten Herstellens und Handelns mit Betäubungsmitteln durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an.