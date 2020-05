Schwetzingen. (pol/mare) In Schwetzingen zeigte sich ein Unbekannter mehreren Frauen in unsittlicher Weise. Das teilt die Polizei mit.

Am Samstag, 2. Mai, trat ein Mann gegen 15.45 Uhr einer Joggerin in der Maschinenstraße entblößt gegenüber. Bereits am Nachmittag des 16. April belästigte ein Unbekannter mit seinem Verhalten jeweils eine Frau in der Hebelstraße und im Bereich Großer Krautgartenweg.

Ob es sich um ein- und dieselbe Person handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim. In allen Fällen wurde das Aussehen des Unbekannten, der auch ein Fahrrad mit sich führte, so beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, schwarze Haare, dunkle Hautfarbe.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst in Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 in Verbindung.