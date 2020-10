Schwetzingen. (pol/mare) Unbekannte entwenden am Samstagnachmittag die EC-Karte einer Supermarktkundin und hoben über 1000 Euro ab. Das teilt die Polizei mit.

Sie stahlen demnach gegen 16.45 Uhr die EC-Karte aus dem Fahrzeug einer älteren Dame. Die 71-Jährige hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borsigstraße abgestellt. Während sie von einem Mann abgelenkt wurde, der sie um Hilfe beim Herauslösen einer Münze aus dem Einkaufswagen bat, nahm eine zweiter Mann unbemerkt die EC-Karte der Dame aus der Tasche, die im Kofferraum abgelegt war.

Die Unbekannten brachten die gestohlene Bankkarte kurz nach 17 Uhr am Bargeldautomaten in der Postbankfiliale in der Bahnhofanlage zum Einsatz. Wie die Unbekannten Kenntnis von der Pin erlangen konnten, ist derzeit unbekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Einer der beiden Täter war etwa 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte kurze braune Haare und trug einen dunklen Jogging- oder Arbeitsanzug mit weißen Ornamenten an der Hose. Sein Komplize war etwa 30 Jahre alt, hatte mittelblondes schütteres Haar, sprach gebrochen Deutsch und war mit Jeans und einem weißen Shirt oder Pullover bekleidet. Die Polizei spricht von beiden von "osteuropäischen Phänotypen".

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, bitter die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, zu melden.