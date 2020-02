Schwetzingen. (pol/mün) Erst wurde ein 51 Jahre alter Mann in der Nacht zu Freitag in Schwetzingen mit Faustschlägen angegriffen. Dann soll das Täter-Quartett den am Boden liegenden Mann auch noch getreten haben. Weil seine Begleiterin und Zeugen eingriffen, hauten die Täter ab. Der 51-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Tat ereignete sich gegen 2 Uhr auf dem Schwetzinger Schlossplatz. Die vier Angreifer sollen laut Polizei zuvor eine Faschingsverantaltung in der Nähe besucht haben.

Auf der Straße pöbelte die Männergruppe den 51-Jährigen an, schubste ihn und ging dann plötzlich auf den Mann los. Eine Begleiterin des Mannes wollte ihm helfen. Die 50-jährige Frau wurde daraufhin beleidigt und weggeschubst, berichtet die Polizei.

Couragierte Zeugen eilten von der gegenüberliegenden Straßenseite dem Pärchen zu Hilfe und die Täter rannten in Richtung Friedrichstraße davon.

Die Angreifer sollen alle etwa 20 Jahre alt sein:

Ein Angreifer sei etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er habe beide Arme nahezu gänzlich tätowiert sowie ein weißes Polohemd, schwarze Jeans und weiße Sneaker getragen.

Ein zweiter Angreifer sei etwa 1,70 Meter groß und von athletischer Figur. Er habe ein markantes Adler-Tattoo am Hals, einen Dreitagebart und dunkle Kleidung getragen.

Der dritte Angreifer sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, Brillenträger und habe eine normale Figur. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen sowie einen dunklen Pullover, Jeans und Sneaker getragen.

Der vierte Angreifer sehe ähnlich wie der dritte aus, habe aber weiße Oberbekleidung und Jeans getragen.

Die Ermittler des Polizeireviers Schwetzingen suchen nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können und sind unter der Rufnummer 06202/2880 erreichbar.