Schwetzingen. (pol/rl) Von drei Jugendlichen überfallen wurde ein 27-Jähriger am Mittwochnachmittag. Dieser stand laut Polizeibericht kurz vor 16 Uhr in der Bahnhofsanlage an der Bushaltestelle, als er auf die drei Jugendlichen traf. Sie beschimpften den 27-Jährigen zunächst, dann soll ihn einer der Jugendlichen mit einem Messer bedroht haben und forderte die Herausgabe der Wertgegenstände.

Der 27-Jährige rannte daraufhin in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Zunächst wurde er von den drei Jugendlichen verfolgt, die aber dann die Verfolgung aufgaben.

Die Polizei konnte zwei der Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren wenig später festnehmen. Der dritte Täter ist noch nicht identifiziert.

Er soll etwa 1,90 Meter groß sein, hat eine sehr kräftige, dicke Figur, ein volles Gesicht und ein ungepflegtes Äußeres. Er trug einen dunklen Schlabberpulli, eine dunkle Jogginghose, eine Basecap der Marke Nike mit dem Schild nach hinten.

Zeugen des Vorfalls wenden sich an den Kriminaldauerdient der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444.