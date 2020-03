Sandhausen/Walldorf. (pol/mare) Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Sonntag vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Und zwar auf einem illegalen Roller, wie die Polizei mitteilt.

Der 16-Jährige war am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg im Bereich der Sandhäuser Höfe mit einem nicht zugelassenen beziehungsweise versicherten Roller unterwegs. Vor einer Kontrolle flüchtete der Jugendliche in Richtung Walldorf und bog in die Heidelberger Straße in Richtung Zentrum ab. Ein Polizei-Motorradfahrer stellte sich auf dem Radweg quer, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der Rollerfahrer fuhr ungebremst gegen das Motorrad und stieß dieses dabei um. Der Polizei-Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Anschließend fuhr der 16-Jährige weiter in Richtung Walldorf/Wiesloch. Hier wurde er im Rahmen der Fahndung von einer Motorrad-Streife im Bereich des Kinos entdeckt, wo er bei der weiteren Flucht eine Fußgängerin gestreift haben soll. Die Verfolgung endete in einem nahegelegenen Feldweg, da der Roller ausging. Bei seiner Festnahme leistete der Jugendliche heftigen Widerstand.

Wie sich herausstellte, war der 16-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Roller wurde sichergestellt. Ein Alkohol- und Drogentest verlief ohne Befund. Nach seiner Vernehmung wurde er in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben.

Bei seiner Flucht von Sandhausen nach Walldorf soll der Rollerfahrer mehrere Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06227/358260 bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf zu melden.